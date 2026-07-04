MOSKVA - Animovaný detský seriál Máša a medveď sa v posledných dňoch stal novým zdrojom sporov Moskvy a západných spojencov. Informuje o tom denník The Guardian a agentúra TASS.
Snahy o obmedzenie vysielania animovaného seriálu nemôžu zabrániť jeho úspechu, keďže je už celosvetovým hitom popkultúry, uviedol predstaviteľ ruského štátneho mediálneho holdingu Digital Television Ivan Kudriavcev. Kreslený seriál pre najmenších zobrazuje dobrodružstvá malého dievčatka a bývalého cirkusového medveďa. Nedávno sa opäť začal vysielať na Netflixe; ide o produkciu spoločnosti Animaccord so sídlom na Cypre.
V jednej z epizód je však Máša oblečená v uniforme a tankistickej „kukle“ pripomínajúcej sovietsku éru. V ďalšej má čiapku s modrým pásom a červenou hviezdou, akú mali tzv. vnútorné vojská a útvary NKVD v časoch ZSSR. Tajná polícia NKVD bola zodpovedná za masové popravy, deportácie a prenasledovanie desiatok miliónov ľudí.
Tvrdý krok britských poslancov
V britskom parlamente sa skupina viac ako 50 poslancov z rôznych politických strán obrátila na vládu, aby preskúmala, či možno zabrániť vysielaniu seriálu v Spojenom kráľovstve. Je dostupný na digitálnej platforme britskej ITV. Poslanci ho považujú za „mäkkú“ formu ruskej propagandy a „aktívnu normalizáciu sovietskej vojenskej ikonografie pre globálne publikum malých detí“.
Problémové zábery boli aj na platforme X ruského animačného štúdia Animaccord s popisom: „Skutočné dievča z armády so sieťkou na motýle! Veď som teraz v armáde!“ Príspevok je už nedostupný. Máša a medveď podľa ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám „nie je len kreslený film, ale nástroj ruskej mäkkej sily“. Obsahuje „výsmech tradíciám iných národov prostredníctvom Mášinho správania a normalizáciu sovietskych symbolov a militaristických tém“.
Voči seriálu je kritické aj Estónsko. Obsahuje „prokremeľské a militaristické posolstvá“, povedal minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. Štúdio Animaccord uviedlo, že ako súkromná spoločnosť vyrába populárnu detskú reláciu a nikdy nedostala žiadne štátne financovanie. „Môj klient kategoricky odmieta nepravdivé a hanlivé tvrdenie, že Máša a medveď je spájaný s propagandou,“ uviedla hovorkyňa Animaccordu.