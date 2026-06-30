Strach na Liptove narastá: Kvôli medveďom zasadal krízový štáb! V hre je okamžitá regulácia

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Pre zvýšený výskyt medveďa hnedého zasadal v pondelok (29. 6.) v Liptovskom Mikuláši krízový štáb Okresného úradu (OÚ) Liptovský Mikuláš. Zasadnutia zameraného na aktuálnu situáciu o výskyte medveďa hnedého sa okrem starostov obcí, primátora mesta Jána Blcháča a prednostu OÚ Jakuba Halušku zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.
„Spoločne so starostami, odborníkmi a zástupcami dotknutých inštitúcií sme diskutovali o možnostiach riešenia narastajúceho výskytu medveďov v blízkosti obcí. Bezpečnosť obyvateľov musí zostať prioritou, preto je dôležitá spolupráca všetkých zainteresovaných,“ uviedol Kuffa.
Primátor Liptovského Mikuláša podotkol, že podľa odborníkov má väčšina medvedíc v regióne minimálne tri mláďatá a dokonca evidujú aj medvedicu s piatimi mláďatami. „Oproti minulosti ide o výrazne vyššiu reprodukciu, očakávajú preto, že počet hlásení o výskyte medveďa v intraviláne sa bude zvyšovať. Starostovia viacerých obcí opísali svoje skúsenosti s pravidelným výskytom medveďov v zastavanom území, často aj počas bieleho dňa,“ spresnil Blcháč.
Združenie miest a obcí Liptova zároveň plánuje osloviť aj ďalšie združenia starostov a pripraviť výzvu na okamžité riešenie na elimináciu možných stretov s medveďom. „Starostovia a starostky okresu jednoznačne požadujú, aby sa problém ihneď riešil. Vo svojom príspevku som vyzval na riešenie okamžitej regulácie počtu medveďov, aj za cenu možnej hrozby Európskej komisie, nakoľko život človeka musí byť najdôležitejší. A pre náš región má výskyt medveďa a problematika s tým súvisiaca dosah aj na turizmus, a teda aj hospodárstvo,“ dodal poslanec Žilinského samosprávneho kraja a starosta obce Ľubeľa Erik Gemzický.