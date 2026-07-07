Chlapec našiel na pláži zvláštny kameň! Ukázalo sa, že je to NIEČO neuveriteľné

BRAWDSEY - Nevinná prechádzka po pláži sa pre britskú rodinu zmenila na výnimočný zážitok. Jedenásťročný chlapec objavil zvláštny predmet, ktorý spočiatku považovali za obyčajný kameň. Až odborník odhalil, že ide o fosíliu starú približne 1,8 milióna rokov.
Nezvyčajný predmet si všimli počas prechádzky
Jedenásťročný Charlie Orchard-Lisle sa spolu so svojou mamou Eleanor prechádzal po pláži East Lane v obci Bawdsey v anglickom grófstve Suffolk. Počas prechádzky ich zaujal zvláštny objekt ležiaci na pobreží, ktorý na prvý pohľad pripomínal obyčajný kameň. Informoval o tom magazín People.
Predmet sa rozhodli vziať domov, pretože sa im zdal nezvyčajný. Eleanor neskôr priznala, že už pri prvom pohľade mala pocit, že nejde o bežný nález.
Odpoveď priniesol až paleontológ
Rodina následne poslala fotografiu objaveného predmetu paleontológovi Adrianovi Listerovi. Práve on odhalil, že nejde o kameň, ale o skamenený zub vyhynutého druhu slona Anancus avernensis.
Tento dávny príbuzný dnešného slona afrického žil na Zemi približne pred 1,8 milióna rokov. Objav preto patrí medzi mimoriadne zaujímavé paleontologické nálezy.
„Nemôžem uveriť, že sa na pláži dá nájsť niečo, čo je staré takmer dva milióny rokov,“ citovala Eleanor tlačová agentúra SWNS.
Chlapec má slony veľmi rád
Celý príbeh je podľa rodiny ešte pozoruhodnejší pre zvláštnu zhodu okolností. Charlie je totiž veľkým obdivovateľom slonov.
Jeho mama prezradila, že len niekoľko minút pred objavom sa s ňou rozprával o tom, ako veľmi tieto zvieratá miluje. Krátko nato narazil na fosíliu jedného z ich dávnych príbuzných.
Za objavom stojí aj príroda
Podľa odborníkov sa zub dostal na povrch vďaka postupnej pobrežnej erózii, ktorá priebežne odhaľuje vrstvy hornín ukrývajúce dávne fosílie.
Práve tento prirodzený proces umožnil, aby sa pozostatok zvieraťa, ktoré žilo pred približne 1,8 milióna rokov, objavil na pláži a mohol ho nájsť náhodný okoloidúci.