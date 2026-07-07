Pamätáte si Hetešovcov? JOJka oživuje legendárnu šou, ale... Vyšachovali Juniora

BRATISLAVA - Veľký televízny návrat je na spadnutie. JOJka po rokoch opráši šou, ktorú si diváci spájajú s nezabudnuteľnými súťažiacimi aj legendárnymi hláškami.
Televízia JOJ vracia na obrazovky jeden zo svojich najúspešnejších formátov. Obľúbená kuchárska šou Moja mama varí lepšie ako tvoja, ktorá v minulosti bavila divákov viac ako tisíckou epizód, dostane nový vizuál, nových súťažiacich aj nového moderátora.
Prípravy sú už v plnom prúde a tvorcovia aktuálne hľadajú výrazné rodinné či kamarátske dvojice, ktoré prinesú na obrazovky emócie, humor aj súťaživosť.
„Diváci sa môžu tešiť na návrat ikonického formátu, ktorý ich na obrazovkách sprevádzal viac ako 1000 častí. Aktuálne už naplno pracujeme na kastingoch, kde sa snažíme nájsť výrazné charaktery a nového moderátora, ktorý bude divákov v roku 2027 sprevádzať každý pracovný deň o 18.00 hodine,“ prezradil režisér Tomáš Eibner.
Novinkou bude aj úplne nové štúdio a modernejší vizuál. Fanúšikovia sa však nemusia obávať, že šou stratí svoje čaro. „Neprídeme ani o najznámejšie tváre navždy spojené s touto značkou. Čaká nás plnokrvná a energická šou Moja mama varí lepšie ako tvoja,“ dodal Eibner.
Počas rokov vysielania relácia predstavila množstvo nezabudnuteľných súťažiacich. Diváci si dodnes pamätajú napríklad legendárnych Hetešovcov a ich nezabudnuteľné hlášky. Nezmazateľnú stopu zanechali hluční, no mimoriadne talentovaní Habovci, kuchyňou prešli aj známi Bučkovci. Teraz má JOJ ambíciu objaviť nové osobnosti, ktoré si získajú rovnakú priazeň publika.
Prihlásiť sa môže absolútne každý, kto chce zažiť niečo nezabudnuteľné a nebojí sa výzvy. „Hľadáme energické, autentické a výrazné dvojice, ktoré majú odvahu postaviť sa pred televízne kamery a ukázať celému Slovensku svoje kuchárske umenie pod tlakom,“ vyzýva režisér Tomáš Eibner. Ak divákom v kuchyni nechýba humor, emócie a chuť vyhrávať, stačí urobiť prvý krok a vyplniť kastingový dotazník.
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