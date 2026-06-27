Fico PRELOMIL mlčanie: Takto to bolo s dotáciou pre festival, 20 rokov od nás nič nechceli, Snina nie je New York!

SNINA/BRATISLAVA - Mimoriadna podpora zo strany vlády vo výške 80-tisíc eur pre kolabujúci rockový festival v Snine, ktorá v uplynulých dňoch vyvolala vlnu kritiky, rezonovala aj v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. K rozhodnutiu vlády sa vyjadril premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý pomoc organizátorom obhajoval.
Rock pod Kameňom sa stal počas posledných dní ostro sledovaným. To najmä preto, že najskôr bol zrušený a potom ho záhadne obnovili za pomoci tajných donorov. Najskôr sa nevedelo, o koho ide. Parciálnu podporu však zverejnil počas týždňa samotný úrad vlády, ktorý sa priznal k 80-tisícovej podpore pre tento festival, ktorý sa nakoniec v oklieštenej podobe uskutočnil, avšak bez hviezd ako Europe, Black Eyed Peas či Helloween.
Obnovenie festivalu oznámil len krátko pred jeho začiatkom organizátor Michal Latta cez video. Vláda medzitým absolvovala výjazdové rokovanie v Malcove.
Snina nie je New York, odôvodňoval dotáciu Fico
Premiér vo vysielaní STVR pripomenul, že podujatie sa podľa jeho slov organizuje už dve desaťročia a počas celej svojej existencie od štátu podporu nepoberalo.
"20 rokov sa v Snine niečo organizuje. Nejaký koncert. Tento rok mali naozaj prvýkrát problémy. Nikdy táto organizácia, toto občianske združenie pána Lattu nežiadalo štát o žiadnu podporu. Nikdy. Bolo 19. ročníkov bez podpory štátu. Prvýkrát došlo k problémom," uviedol Fico v relácii Sobotné dialógy.
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Predseda vlády zároveň zdôraznil, že kabinet vníma festival ako významné regionálne podujatie.
"Je to významné podujatie. To je teraz jedno, že je to rockové podujatie, ale významné podujatie, na ktoré chodí tisíce ľudí, tak sme chceli podporiť toto podujatie," povedal premiér.
Reagoval aj na otázky o prepojeniach
Fico sa vo svojom vystúpení dotkol aj medializovaných otázok týkajúcich sa možných personálnych prepojení organizátorov.
"Vy sa ma určite budete pýtať na prepojenie cez nejakého asistenta poslanca. Občianske združenie, ktoré o to požiadalo, má jediného konateľa, a tým je pán Latta dlhé roky. Snina nie je New York z pohľadu počtu obyvateľov. Tam je málo ľudí. Kto je mladý, sa pravdepodobne okolo takého koncertu motá. Hlavný organizátor dostal podporu vlády," narážal Fico na medializované informácie denníka Korzár o poslancovi NR SR Michalovi Lukšovi zo Sniny za Smer-SD, ktorého asistent Michal Vohar je vraj jedným zo spoluorganizátorov festivalu.
Porovnal festival so Pohodou
Premiér zároveň kritizoval rozdielny prístup k jednotlivým kultúrnym podujatiam. Ako príklad uviedol festival Pohoda.
"Prečo nerozporujeme, že festival politickej piesne Pohoda v Trenčíne dostal podporu 1,5 milióna eur a že sú tam stany, kde rozpráva pani Čaputová? To podujatie v Snine 20 rokov nedostávalo nič a hrozilo, že kvôli ekonomickým problémom to podujatie ako také nebude," vyhlásil Fico.
Podľa premiéra je kauza okolo sninského festivalu v médiách neprimerane zdôrazňovaná.
"Otvorím si noviny a zisťujem, že podľa médií je najhorším politickým problémom koncert v Snine. Ak sa bavíme o všetkom, tak sa bavme objektívne, potom sa nečudujte, že vy ako médiá máte vyše 80-percentnú nedôveru," dodal predseda vlády.
Dotácia vo výške 80-tisíc eur pre organizátorov festivalu vyvolala diskusiu po tom, ako sa podujatie dostalo do problémov, viacerí účinkujúci zrušili svoju účasť a organizátori čelili kritike zo strany návštevníkov aj časti opozície.
Organizátor zverejňuje statusy o pokusoch o sabotáž či o "hejteroch a médiách"
Rock pod Kameňom medzitým počas priebehu festivalu zverejňoval pomerne kontroverzne vyčnievajúce statusy, kde hovoril o tom, že sa nenechajú vtiahnuť do politického boja a že ich neohrozia ani "hejteri a médiá".