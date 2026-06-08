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Minister pôdohospodárstva vyhlásil: Agrosektor čaká 8 výziev za 221 miliónov eur na podporu investícií

Richard Takáč aktualizované
Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
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TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR oznámilo osem výziev zo strategického plánu pre agrosektor v celkovej výške 221,23 milióna eur. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

archívne video

Vyjadrenie Richarda Takáča k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Z celkového objemu 221,23 milióna eur sú podľa neho tri výzvy určené pre poľnohospodárov v hodnote 94,98 milióna eur, jedna výzva pre potravinárov za 54,25 milióna eur a štyri výzvy pre lesníkov s celkovou alokáciou 72 miliónov eur. Priblížil, že pre poľnohospodárov sú určené výzvy Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch, Produktívne investície (mladý poľnohospodár) a Investície na zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku.

Spresnil, že pre potravinárov je určená výzva Investície do rozšírenia kapacít v spracovateľských podnikoch. Pre lesníkov sú to výzvy Investície do zvyšovania vodozádržnej funkcie lesa, Projekty ozdravných opatrení v lesoch, Zlepšenie postupov obhospodarovania lesov a výmerou do 500 hektárov (produktívne investície) a Zlepšenie postupov obhospodarovania lesov a výmerou do 500 hektárov (neproduktívne investície).

„Dnešným dňom vyhlásením ôsmich výziev pre sektor pôdohospodárstva v celkovej alokácii viac ako 221 miliónov eur dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať. Som rád, že aj v rámci monitorovacieho výboru, ktorý bol pri jednotlivých výzvach, neprišli žiadne zásadné pripomienky. Myslím si, že sektor tak, ako je toto nastavené, je spokojný,“ zdôraznil Takáč.

Výzvy nastavujeme tak, ako sme deklarovali, keď sme na ministerstvo nastúpili - špeciálna rastlinná výroba, ovocie a zelenina a živočíšna výroba, podporenie spracovateľov a krokov na to, aby sme mali naše lesy kvalitné, odolné voči zmene klímy. Toto všetko odrážajú aj jednotlivé výzvy, ktoré dnes celému sektoru predstavujeme,“ dodal minister pôdohospodárstva.

Viac o téme: VýzvyAgrosektorRichard Takáč
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