Väčšina Poliakov očakáva, že vláda po voľbách stratí väčšinu

VARŠAVA - Väčšina Poliakov neočakáva, že vládna koalícia premiéra Donalda Tuska zostane pri moci aj po nasledujúcich parlamentných voľbách. Vyplýva to z prieskumu agentúry United Surveys pre portál Wirtualna Polska.
Koalícii nedáva šancu na obhájenie moci 58 percent respondentov, zatiaľ čo necelých 23 percenta si myslí, že voľby vyhrá. Ďalších takmer 19 percent opýtaných sa nevedelo vyjadriť. Optimistickejší sú voliči strán tvoriacich vládny tábor. Jeho zotrvanie pri moci očakáva 64 percent z nich, naopak 19 percent predpokladá volebnú porážku.
V skupine priaznivcov opozície je presvedčených o zmene vlády 95 percent respondentov. Medzi podporovateľmi strán Konfederácia a Konfederácia poľskej koruny tento podiel dosahuje 96 percent. Zo skupiny ostatných voličov očakáva pokračovanie súčasnej vlády sedem percent opýtaných, 37 percent predpokladá jej koniec a viac ako polovica sa nevedela odpovedať. Prieskum uskutočnila agentúra United Surveys od 10. do 12. júla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Nasledujúce parlamentné voľby sa v Poľsku uskutočnia na jeseň roka 2027.