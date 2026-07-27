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Odhalenie prieskumu: Na pocit bohatstva netreba milióny! Rozhodujú bežné veci

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Luxusné auto, obrovský dom ani šesťciferný plat nemusia byť tým, čo v ľuďoch vyvoláva pocit finančného úspechu. Nový britský prieskum ukázal, že oveľa dôležitejšiu úlohu zohrávajú istota a každodenné maličkosti.

Predstava bohatého človeka sa často spája s luxusnými autami, exotickými dovolenkami či obrovskými sumami na bankovom účte. Realita však môže byť oveľa prozaickejšia. Pocit, že sa človeku finančne darí, totiž podľa nového britského prieskumu prinášajú aj úplne obyčajné veci.

Ako informoval britský denník Daily Star, výskum sa zameral na ukazovatele finančného úspechu a celkovej životnej pohody. Výsledky naznačili, že šesťciferný ročný príjem ani drahé auto nemusia byť pre pocit bohatstva rozhodujúce.

Dôležitý je pokoj v hlave

Za skutočný luxus považujú ľudia najmä finančnú istotu. Pocit úspechu neprichádza iba vtedy, keď si môžu kúpiť niečo drahé. Oveľa dôležitejšie je vedomie, že zvládnu bežné výdavky a nemusia sa neustále obávať nečakaného účtu.

Práve sloboda rozhodovať o vlastných peniazoch môže mať väčšiu hodnotu než okázalé prejavy bohatstva. Človek sa môže cítiť úspešne už vtedy, keď si bez stresu dopraje jedlo v reštaurácii, výlet alebo drobnú radosť.

Výsledky tak spochybňujú predstavu, že spokojnosť automaticky rastie spolu s výplatou. Vysoký príjem síce môže život výrazne uľahčiť, samotné číslo na výplatnej páske však ešte nemusí priniesť pocit, že je človek bohatý.

Luxus môže vyzerať úplne obyčajne

Zaujímavé je, že mnohé znaky úspechu sú na prvý pohľad nenápadné. Pre ľudí môže byť dôležité napríklad to, že nemusia pred každým nákupom kontrolovať stav účtu alebo čakať na výplatu, aby zaplatili bežné účty.

Pocit blahobytu môže priniesť aj možnosť spontánne si niečo kúpiť, dopriať si voľný čas alebo pomôcť blízkym. Nejde pritom nevyhnutne o veľké sumy.

Podobný pohľad sa objavuje aj v osobných príbehoch Britov s veľmi rozdielnymi príjmami. Denník The Times nedávno opísal ženy z rôznych finančných pomerov, pričom niektoré spájali bohatstvo skôr so slobodou a možnosťou robiť prácu, ktorú majú rady, než s výškou zárobku.

Jedna z nich, fotografka domácich zvierat Jordan, zarába približne 32-tisíc libier ročne a na úsporách má iba niekoľko stoviek. Napriek tomu sa považuje za bohatú iným spôsobom.

„Myslím si, že som bohatá, pretože robím prácu, ktorú milujem, ale stále môžem ísť na pol dňa na túru, ak chcem,“ povedala pre The Times. „Ak hovoríme o peniazoch, očividne nie som bohatá. Som však šťastná a to má väčšiu hodnotu.“

Viac peňazí nemusí znamenať väčší pocit bohatstva

Opačnú skúsenosť opísala podnikateľka, ktorá dnes zarába menej než počas predchádzajúcej kariéry. Napriek nižšiemu príjmu tvrdí, že sa cíti finančne lepšie.

„Cítim sa lepšie než v čase, keď som zarábala 75-tisíc libier. Cítim sa najbohatšia, ako som sa kedy cítila,“ uviedla pre The Times. Ako dôvod spomenula viac času, slobodu a nižšie výdavky.

Práve pocit kontroly nad vlastným životom sa tak ukazuje ako dôležitá súčasť toho, čo ľudia označujú za bohatstvo. Peniaze zostávajú dôležité, najmä ak ich nedostatok spôsobuje každodenný stres. Po dosiahnutí určitej finančnej stability sa však pohľad na úspech môže meniť.

Niekto ho vidí v luxusnom aute. Pre iného znamená bohatstvo zaplatiť účty bez obáv, mať voľné popoludnie a vedieť, že nečakaný výdavok nespôsobí rodinnú katastrofu.

Viac o téme: PrieskumFinančná istotaMiliónyŽivotné potreby
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