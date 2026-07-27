OSTRÝ konflikt po politickom podujatí: Mileiho výroky rozhnevali Brazíliu

BRAZÍLIA - Brazília v nedeľu povolala svojho veľvyslanca v Argentíne na konzultácie po „urážkach“ zo strany argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho na adresu svojho brazílskeho náprotivku Luiza Inácia Lulu da Silvu na politickom podujatí v Sao Paule, uviedlo brazílske ministerstvo zahraničných vecí. Informuje o tom agentúra AFP.
Milei označil Lulu da Silvu, bez toho, aby ho výslovne menoval, za „odsúdenca“ a „zlodeja“. Urobil tak v sobotu na straníckom zjazde brazílskej Liberálnej strany (PL), kde sa brazílsky pravicový politik Flávio Bolsonaro oficiálne stal prezidentským kandidátom. Taktiež bez toho, aby ho priamo menoval, označil sudcu Najvyššieho súdu Brazílie Alexandra de Moraesa za „plešatý odpad“. Sudca mu podľa neho zabránil v návšteve „nespravodlivo uväzneného priateľa“ - otca Flávia Bolsonara a brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara, ktorého odsúdili na viac ako 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat.
AFP pripomína, že De Moraes nepovolil Mileimu navštíviť Bolsonara, ktorý je v domácom väzení. Brazílsky diplomatický zdroj pre AFP povedal, že Milei „urazil dve zložky štátnej moci, brazílsky ľud a brazílsku demokraciu“. Vláda Brazílie si v nedeľu taktiež predvolala argentínskeho veľvyslanca, aby diskutovali o týchto „urážkach,“ uviedol zdroj. Lula da Silva v nedeľu vyhlásil, že bude naďalej viesť krajinu bez „niekoho zasahovania,“ pretože „v Brazílii neakceptujeme, aby niekto strkal nos tam, kam nepatrí“.
Milei v nedeľu v rozhovore pre argentínsku stanicu Radio Mitre povedal, že Argentína je predmetom negatívnej „kampane“ financovanej Brazíliou a Mexikom - latinskoamerickými krajinami na čele s ľavicovými lídrami - a Demokratickou stranou v Spojených štátoch. „Sú to progresívni lídri, ktorí nechcú, aby myšlienky slobody fungovali,“ konštatoval. AFP informuje, že Milei neposkytol konkrétny dôkaz na podloženie svojho tvrdenia o takejto kampani a jej financovaní. Podľa francúzskej tlačovej agentúry sa zrejme čiastočne odvolával na kritiku namierenú voči argentínskej reprezentácii počas nedávnych majstrovstiev sveta vo futbale.