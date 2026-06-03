Opozičná SaS iniciuje odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richard Takáča

BRATISLAVA - Opozičná SaS začína zbierať podpisy pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD). Informovali o tom predstavitelia strany v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Podľa SaS sa okolo jeho rezortu nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov.
Problémy na ministerstve sa už podľa poslanca za SaS Alojza Hlinu nedajú vysvetľovať jednotlivými zlyhaniami. „Máme tu konflikt záujmov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), vyplatenie státisícov eur napriek vážnym podozreniam ´fafokancom´, škandály v Lesoch SR, zmrazené výzvy a ďalšie pripravované projekty, ktoré vyvolávajú obrovské otázniky. Symbolom je aj škandalózny projekt za desiatky miliónov eur na vápnenie lesov. To všetko vytvára obraz rezortu, ktorý stratil akúkoľvek dôveryhodnosť,“ zhodnotil.
Zdôraznil, že na pochybenia už neupozorňuje len opozícia, Európska komisia (EK) alebo Európsky parlament (EP). „Máme tu aj vážne výhrady zo strany Európskej prokuratúry (EPPO). Zdá sa, že všetci vidia problém, len minister Takáč tvrdí, že je všetko v poriadku. Aj preto považujeme za dôležité podať návrh na jeho odvolanie. Musíme vyslať jasný signál aj do zahraničia, že Slovensko sa s takýmto stavom nestotožňuje,“ dodal opozičný poslanec.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková sa domnieva, že Takáč svojimi krokmi dláždi cestu k zastaveniu eurofondov pre Slovensko. „Mozaika sa postupne skladá. Európsky parlament schválil rezolúciu o stave právneho štátu a podozrení na zneužívanie európskych fondov na Slovensku a teraz prichádza ďalší vážny signál zo strany Európskej prokuratúry. Tá upozorňuje na prostredie, ktoré umožňuje prideľovanie agrodotácií aj osobám, voči ktorým boli vznesené obvinenia. Takýto stav je neprijateľný a môže mať vážne následky pre celé Slovensko,“ upozornila.
Takáč s kritikou nesúhlasí
S touto kritikou a výhradami EPPO Takáč nesúhlasí. „Na základe informácií, ktoré mám, práveže tento zákon, ktorý sme robili, zlepšuje ochranu európskych finančných prostriedkov,“ zdôraznil. Pripomenul, že k novelizácii zákona bol riadny legislatívny proces, ktorý trval rok a k návrhu sa vyjadrovali všetci, ktorých sa týka.
Dôležitá je podľa ministra aj prezumpcia neviny. „Ak má poľnohospodár riadny nárok na priame platby tým, že má nejaký poľnohospodársky subjekt a dostáva dotácie na hektáre, a nebodaj je voči nemu vedené nejaké trestné stíhanie, že mal nehodu na aute alebo nezaplatil niečo niekde, čo nesúvisí s týmto, asi je nesprávne mu držať finančné prostriedky, keď tie sú určené pre zamestnancov a fungovanie tej spoločnosti,“ vysvetlil Takáč. Všetky mechanizmy na ochranu európskych zdrojov však podľa neho naďalej fungujú.
Európska prokuratúra v utorok (2.6.) na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska komisia bola EPPO upozornená na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.