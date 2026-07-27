Ústava neumožňuje zápis manželstva homosexuálnych párov do matriky, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Ústava SR neumožňuje na Slovensku uznanie manželstva homosexuálnych párov a ich zápis do matriky, pretože podľa ústavy je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti.
„Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov,“ ozrejmil Fico.
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Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal 21. júla na ministerstvo vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Rezort vnútra je podľa neho povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení - vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu. Žilinka podľa premiéra urobil len to, čo hovorí zákon.
Ministerstvo skonštatovalo, že na vykonanie zápisu manželstva osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva podľa slovenského právneho poriadku neexistuje za súčasného stavu právnej úpravy dostatočný právny základ. Odvolalo sa pritom na Ústavu SR, ktorá ustanovuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Táto definícia je podľa neho premietnutá aj do zákona o rodine.