Šokujúce nové pravidlá pre dovolenkárov pri mori: Za TOTO vám hrozí pokuta skoro 40-tisíc eur

LISABON - Európske krajiny sprísňujú pravidlá na plážach aj v prímorských letoviskách. Za niektoré priestupky hrozia turistom pokuty v stovkách až desaťtisícoch eur, pričom zakázané môžu byť aj činnosti, ktoré mnohí považujú za samozrejmosť.
Reproduktory môžu vyjsť poriadne draho
S rastúcim počtom turistov zavádzajú viaceré európske krajiny prísnejšie pravidlá, ktorými chcú chrániť pláže, životné prostredie aj pokoj miestnych obyvateľov. O prehľade najdôležitejších zákazov informoval portál Euronews Travel.
Najvyššie pokuty hrozia v Portugalsku, kde sú od roku 2023 zakázané prenosné reproduktory, ak hlasná hudba ruší ostatných návštevníkov pláže. Podľa portugalského Národného námorného úradu môže jednotlivec zaplatiť pokutu od 200 do 4 000 eur, zatiaľ čo pri skupinách môže sankcia dosiahnuť 2 000 až 36 000 eur. Úrady môžu reproduktor dokonca skonfiškovať.
Portugalské pravidlá zakazujú aj stanovanie mimo vyhradených kempov, zakladanie ohňov či loptové hry mimo miest, ktoré sú na to určené.
Pozor na plavky aj fajčenie
Prísnejšie pravidlá platia aj v ďalších dovolenkových destináciách.
V Grécku je na 251 plážach zakázané umiestňovať akékoľvek trvalé zariadenia vrátane ležadiel a slnečníkov na prenájom. Cieľom je zachovať časť pobrežia v prirodzenom stave a zabezpečiť voľný prístup verejnosti k moru.
V talianskom Sorrente môže turistu stáť pohyb po meste v plavkách alebo bez trička až 500 eur. Podobné pravidlá zaviedlo aj portugalské letovisko Albufeira, kde sa pokuty za pohyb mimo pláže len v plavkách pohybujú od 300 do 1 500 eur.
V Španielsku zároveň platí zákaz fajčenia na viac ako 600 plážach, vrátane Barcelony, San Sebastiánu či viacerých pláží na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch.
More nie je toaleta
Niektoré zákazy môžu turistov poriadne prekvapiť.
V španielskom meste Vigo platí od roku 2022 pokuta až 750 eur za močenie do mora alebo na pláži. Podobné opatrenia neskôr zaviedla aj Marbella na časti svojich pláží.
V chorvátskych mestách Split, Dubrovník a Hvar zase hrozí pokuta až 150 eur ľuďom, ktorí sa po historických centrách pohybujú len v plavkách alebo s odhalenou hruďou. Európske mestá tak chcú obmedziť nevhodné správanie turistov mimo plážových zón.