Odvolávanie ministra Takáča sa odkladá! Parlament nebol uznášaniaschopný: Fico hovorí o zlom žarte

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR ani na druhý pokus neotvorila mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi (Smer-SD). Poslanci v stredu popoludní opäť neboli uznášaniaschopní, prezentovalo sa ich iba 55. Parlament má ďalší pokus na rokovanie o odvolávaní agroministra vo štvrtok (11. 6.) ráno o 8.00 h.
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Odvolávanie Takáča iniciovala SaS, pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente. „Správanie ministra Takáča ohrozuje stovky miliónov eur eurofondov určených slovenským poľnohospodárom, podrýva nezávislosť inštitúcií a namiesto ochrany verejného záujmu systematicky chráni záujmy subjektov zapojených do dotačných podvodov,“ zdôvodnila návrh na odvolanie agroministra opozícia s uvedením šiestich dôvodov.
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Premiér Robert Fico (Smer-SD) vopred označil návrh na odvolávanie Takáča za zlý žart, pretože podľa neho má podporu v radoch slovenských poľnohospodárov.
Minister pôdohospodárstva označil dôvody opozície na jeho odvolanie za vymyslené na základe tlačových správ, a nie faktov. „Tie veci sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, domnienok, že si niečo myslia. To je čistá fabulácia, jednoducho hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú,“ povedal Takáč.
Poslanci podľa ministra mali možnosť diskutovať napríklad v prípade poslaneckého prieskumu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre či v Lesoch SR. „To je ako keď hrach hádžete o stenu. Aj pri poslaneckých prieskumoch, ktoré sa udiali, som povedal, že spravíme poslanecký prieskum, všetko im ukážeme, všetko im vysvetlíme,“ uviedol minister. Ako dodal, potom poslanci prídu na tlačovú konferenciu a rozprávajú úplné nezmysly, ktoré vôbec nesúvisia s pravdou, ktorú sa dozvedeli na poslaneckom prieskume. „Robí sa čistá politika, nič iné,“ dodal Takáč.
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