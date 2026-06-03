Prezident vymenoval 30 nových profesorov: Pripomenul tiež formovanie hodnôt

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval v stredu 30 nových profesorov. Akademikom pôsobiacim v medicínskych, technických, prírodovedných, spoločenskovedných, humanitných, ekonomických, teologických a umeleckých odboroch odovzdal vymenúvacie dekréty v Prezidentskom paláci v Bratislave. Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že profesorský titul prináša so sebou nielen zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu detí, kondíciu škôl či úroveň vedy, akademická obec však zároveň zohráva významnú úlohu aj pri formovaní hodnôt a spoločenskej atmosféry.
„Univerzity a vysoké školy sú nielen vzdelávacími inštitúciami, ale tiež nositeľmi pevných morálnych zásad a hodnôt. Máte tak v rukách obrovskú príležitosť prispieť k tomu, aby sa postupne darilo kultivovať slovenskú spoločnosť,“ skonštatoval Pellegrini.
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Podľa prezidenta bude úspech krajiny čoraz viac závisieť aj od toho, ako dokáže rozvíjať a využívať potenciál vlastných ľudí. Pozornosť treba venovať aj rozvoju umelej inteligencie, ktorá podľa neho zásadným spôsobom mení vzdelávanie, pracovný život aj fungovanie spoločnosti. Je preto podľa neho nevyhnutné učiť mladých ľudí, aby s týmto nástrojom zaobchádzali kompetentne a zodpovedne. Hlava štátu zároveň verí, že slovenské vysoké školy budú aj naďalej vychovávať odborníkov schopných prispievať k rozvoju krajiny.
Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor):
Ivan Buffa (hudobné umenie)
Kristián Csach (obchodné a finančné právo)
Juraj Ďuďák (automatizácia)
Gabriel Gašpar (automatizácia)
Ingrid Halászová (dejiny a teória umenia)
Matej Horvat (správne právo)
Soňa Chovanová Supeková (masmediálne štúdiá)
Václav Ježek (pravoslávna teológia)
Milan Kadnár (strojárske technológie a materiály)
Mária Kardis (katolícka teológia)
Vladimír Kaťuch (chirurgia)
Monika Kmeťová Sivoňová (lekárska, klinická a farmaceutická biochémia)
Róbert Kohár (časti a mechanizmy strojov)
Peter Korba (doprava)
Ján Kruželák (technológia makromolekulových látok)
Gabriela Mikulášová (všeobecná a experimentálna psychológia)
Ladislav Mura (obchod a marketing)
Juraj Oravec (automatizácia)
Jordana Palovičová (hudobné umenie)
Hubert Paluš (odvetvové a prierezové ekonomiky)
Viera Papcunová (odvetvové a prierezové ekonomiky)
Martin Piaček (výtvarné umenie)
Radovan Savov (odvetvové a prierezové ekonomiky)
Elena Soták Lisá (psychológia)
Zdenko Takáč (aplikovaná matematika)
Zuzana Tatarková (lekárska, klinická a farmaceutická biochémia)
Silvia Toporcerová (gynekológia a pôrodníctvo)
Adrián Vaško (trestné právo)
Ladislav Zapletal (odborová didaktika)
Martina Zavacká (chirurgia)