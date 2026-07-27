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Emma Roberts sa vydala, na svadbu prišla aj slávna teta Julia: Nevesta nesklamala! Nádhera...

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(Zdroj: Instagram ER)
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USA - Hollywood má ďalšiu čerstvú pani! Herečka Emma Roberts počas víkendu potajomky povedala áno svojmu dlhoročnému partnerovi, hercovi Codymu Johnovi. Romantická svadba sa odohrala ďaleko od zvedavých očí paparazzov na rodinnom sídle ženíchovej rodiny v americkom štáte Idaho. Nechýbali slávni hostia, slzy dojatia ani moment, ktorý dojal celý Hollywood.

Najemotívnejším okamihom celej svadby bol príchod nevesty. Emma sa totiž rozhodla porušiť tradície a k oltáru nekráčala s otcom, ale so svojím päťročným synom Rhodesom, ktorého má z predchádzajúceho vzťahu s hercom Garrettom Hedlundom. Malý chlapec držal mamu za ruku počas celej cesty k ženíchovi a podľa prítomných hostí išlo o jeden z najdojemnejších momentov obradu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luxus, ale bez zbytočnej pompéznosti

Svadba sa niesla v znamení súkromia a rodinnej atmosféry. Obrad trval približne 45 minút a konal sa pod holým nebom napriek tomu, že teploty atakovali 35 stupňov. Emma zažiarila v romantických bielych šifónových šatách s výrazným rozparkom a závojom vo vintage štýle, zatiaľ čo Cody stavil na elegantný oblek. Medzi hosťami nechýbala ani oscarová hviezda Julia Roberts, ktorá prišla spolu s manželom Dannym Moderom. Len málokto pritom vie, že nejde len o kolegyňu z brandže – Julia je Emminou tetou.

Herečka je totiž dcérou herca Erica Robertsa, staršieho brata slávnej hollywoodskej krásky. Emma vyrastala obklopená filmovým svetom a práve návštevy nakrúcaní svojej tety ju údajne priviedli k herectvu. Hoci sa jej počas kariéry nevyhli porovnania so slávnou príbuznou, vlastné meno si vybudovala sama a dnes patrí medzi najznámejšie hviezdy svojej generácie.

Láska, ktorú si dlho chránili

Emma a Cody tvoria pár od roku 2022. Spoznali sa cez spoločných priateľov a svoj vzťah si dlhý čas strážili pred médiami. Herečka sa netajila tým, že po bolestivých skúsenostiach z minulosti chcela mať istotu najmä kvôli svojmu synovi. Zásnuby oznámili v lete 2024 v typickom Emminom štýle – s humorom. K fotografii s prsteňom vtedy napísala: „Radšej to zverejním sama, skôr ako to povie moja mama.“ Príspevok okamžite obletel svet.

Emma Roberts sa vydala za Codyho Johna
Zobraziť galériu (15)
Emma Roberts sa vydala za Codyho Johna  (Zdroj: Instagram)

Za sebou má búrlivé lásky

Pred Codym Johnom prežila Emma niekoľko veľmi sledovaných vzťahov. Roky tvorila pár s hercom Evanom Petersom, s ktorým bola aj zasnúbená. Ich lásku sprevádzali dramatické rozchody a návraty.

Neskôr našla šťastie po boku Garretta Hedlunda, s ktorým má syna Rhodesa. Ani tento vzťah však nevydržal. Zdá sa však, že práve pri Codym našla pokoj, po ktorom celé roky túžila.

Emma Roberts sa vydala za Codyho Johna
Zobraziť galériu (15)
Emma Roberts sa vydala za Codyho Johna  (Zdroj: Instagram)

Hoci Emma Roberts patrí medzi najznámejšie hollywoodske hviezdy svojej generácie, svoj veľký deň si nenechala premeniť na mediálny cirkus. Namiesto pompéznej svadby plnej kamier si vybrala intímnu oslavu s najbližšími.

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