Poplach v Česku: Polícia kontroluje stovky úradov a obchodných centier po celej krajine!

PRAHA - Polícia preveruje hromadnú hrozbu nastraženia bomby približne v 400 úradoch, obchodných centrách a ďalších budovách po celej krajine. Oznámenie prijala dnes ráno. Postupne kontaktuje prevádzkovateľov a objekty kontroluje počas bežnej prevádzky, uviedla na sociálnej sieti X. Podľa doterajších informácií hodnotí závažnosť hrozby ako nízku.
„Dnes ráno sme prijali oznámenie o hromadnej hrozbe uloženia nástražného výbušného systému v budovách naprieč Českou republikou (približne 400 adresátov – úrady, obchodné centrá a iné). Prevádzkovateľov postupne kontaktujeme a kontroly prebiehajú počas bežnej prevádzky,“ oznámila polícia.
Zároveň vyzvala prevádzkovateľov, ktorí hrozbu dostali a zatiaľ sa neozvali, aby kontaktovali linku 158. Policajné prezídium zatiaľ na otázku ČTK nechcelo uviesť ďalšie podrobnosti o spôsobe ani obsahu hrozby. Prípadné ďalšie informácie zverejní neskôr.