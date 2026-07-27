ŠOKUJÚCE video z Tatier: Rakúšania sa veselo osviežovali v PLESE! Ostrá kritika ochranárov, robte si svoju prácu!

VYSOKÉ TATRY - Po viacerých na video zaznamenaných prípadoch sa, žiaľ, ani zďaleka nekončia incidenty, kedy sa verejnosť svojvoľne osviežuje v zakázaných tatranských lokalitách, Takými sú napríklad aj chránené plesá, kam nemá žiadna ľudská noha čo vstupovať. Nie to ešte sa v nej kúpať. Zdá sa, že tieto zákazy nevnímajú všetci a platí to aj pre rakúskych turistov, ktorých odchytila známa stránka na sociálnej sieti.
Nepríjemnosť zaznamenanú na video na sociálnej sieti zdieľala známa stránka TATRY s príznačnou pesničkou s názvom "Idiot" od Daniela Šafářika. Stránka pravidelne uverejňuje početné prípady, kedy nielen zahraniční turisti veselo ignorujú zákazy, ktoré sú roky známe a vyplývajú z princípu ochrany prírody a tamojšieho ekosystému. Uverejňovanie týchto prípadov evidentne nespúšťa prevenčný účinok, ale naopak. Objavujú sa ďalšie.
Najnovšie túto stránku vytočili zahraniční turisti, ktorí sa podľa záberov polonahí osviežovali vo vode z plesa. "Rakúski občania, ste u nás v Tatrách. Kúpanie či osviežovanie v tatranských plesách je zakázané. Rovnako na Slovensku aj v Poľsku. Ak idete do cudzieho národného parku, je vašou povinnosťou oboznámiť sa s jeho pravidlami," pripomenula takto verejne stránka.
Prišla kritika do vlastných radov
Stránka sleduje ako slovenskú, tak aj poľskú časť Tatier a ich priľahlých ochranných zón. Aj preto si dovolili adresovať kritiku tatranským ochranárom. "Tatranský národný park, Tatrzański Park Narodowy – robte si svoju robotu poriadne. Informujte návštevníkov, pripnite dôležité príspevky, jasne vysvetľujte pravidlá a hlavne informujte o vysokých pokutách. A vy, ktorým na Tatrách záleží, označte v komentároch Tatranský národný park a Tatrzański Park Narodowy a napíšte im, že očakávate lepšie informovanie návštevníkov, najmä cudzincov," odkázala stránka s pohoršením.