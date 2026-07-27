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Polícia pátra po Dušanovi: Zmizol po ceste vlakom, mobil má nedostupný

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SVIT - Polícia pátra po nezvestnom 68-ročnom Dušanovi Antalovi z Bratislavy, ktorý prechodne býva vo Svite v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nezvestný je od 16. júla, kedy odišiel vlakom z Popradu do Bratislavy, odkiaľ sa mal vrátiť späť na ubytovňu vo Svite.

„Do dnešného dňa sa nevrátil a nepodal o sebe žiadnu správu. Jeho mobilný telefón je nedostupný. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ nezvestného muža nepodarilo vypátrať,“ uviedla Ligdayová.

Hľadaný muž je vysoký 170 centimetrov, chudej postavy, má zelenohnedé oči, krátke šedivé vlasy, krátke šedivé fúzy a bradu. Naposledy mal obuté béžové botasky. Nezvestný muž kríva na pravú nohu, a preto používa francúzsku barlu sivej farby.

 
 

„Akékoľvek poznatky k nezvestnému Dušanovi oznámte na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158. Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom našej FB stránky Policajného zboru,“ dodáva Ligdayová.

Viac o téme: PátraniePolícia Dušan Antal
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