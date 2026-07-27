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Krutá tragédia odštartovala jej premenu: Exfarmárka už nie je sama, ulovila syna boxerskej legendy!

Jana Kállayová Zobraziť galériu (25)
Jana Kállayová (Zdroj: JZ)
© Zoznam/NaJa © Zoznam/NaJa

BRATISLAVA - Jana Kállayová je bývalá reality šou hviezda, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2012 účinkovaním v tretej sérii reality šou Farma. Patrila medzi najvýraznejšie a najkontroverznejšie postavy celej série.

Diváci si Janu Kállayovú pamätajú kvôli jej temperamentnej povahe, konfliktom na statku a neprehliadnuteľnému vzhľadu. Kvôli fyzickej potýčke a porušeniu pravidiel bola v priebehu hry potrestaná stratou možnosti bojovať o hlavnú finančnú výhru. Po skončení projektu si dokonca nechala na telo vytetovať logo reality šou Farma.

Po odchode z televíznych obrazoviek prešla Jana radikálnou vizuálnou premenou. Podstúpila viacero estetických zákrokov, operáciu pŕs, liposukciu, úpravy pier a výraznej zmeny celkového imidžu. Poslednou zmenou sú jej vrchné zuby, ktoré dodávajú jej úsmevu úplne iný rozmer.

Život Jany Kállayovej po skončení reality šou Farma 3 sprevádzali turbulentné vzťahy, prešla si viacerými ťažkými životnými obdobiami, vrátane tragických udalostí v súkromí a vážnej autonehody. V roku 2015 sa vydala za hokejového brankára Jakuba Zemana, s ktorým má syna. Rok 2020 patril k jej najnáročnejším. Najprv prežila obrovskú bolesť zo straty bábätka v pokročilom štádiu tehotenstva a krátko nato oznámila krach manželstva a rozvod. Po rozvode sa jej meno spájalo s politickou scénou. Žila po boku poslanca zo strany Sme rodina a neskôr tvorila pár s ďalším komunálnym politikom. Jej neskorší partner spáchal samovraždu. Táto tragická udalosť urobila ďalšiu hlbokú ranu v jej živote a z Jany zostala osamelá slobodná mamička. „Bolelo to veľmi, pretože to bola taká ťažká vec,“ priznala vtedy Jana o bolestivej udalosti spred piatich rokov.

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Aby sa vyrovnala s touto stratou, našla útechu v športe. „Dostala som sa z toho tak, že som začala boxovať. Tragédia odštartovala to, že som začala športovať a venovať sa sebe,“ prezradila pre Topky.sk pred dvoma rokmi. Box sa stal jej terapiou a pomohol jej nájsť opäť rovnováhu v živote. Aj keď na box nezanevrela, dnes sa viac venuje bicyklovaniu.

Momentálne Jana spolupracuje ako influencerka a stará sa o svojho 12-ročného syna, ktorý sa naplno venuje futbalu a hrá prvú ligu v Jarovciach. A keby len to! Do jej života vstúpil nový priateľ, o 18 rokov starší Michal, ktorého otec je boxerista Štefan „Amigo“ Sárközi.

Jana Kállayová a Štefan „Amigo“ Sárközi
Zobraziť galériu (25)
Jana Kállayová a Štefan „Amigo“ Sárközi  (Zdroj: archív/Jana Kállayová)
A prečo vidíme Janu na fotkách s balónmi pripevnenenými vo vlasoch? Dôvod je jednoduchý - prehrala stávku so svojou kaderníčkou. Témou bola otázka, ktorý tím vyhrá Majstrovstvá sveta vo futbale. A keďže Jana tipovala Argentínu, vyhrala kaderníčka s tipom Španielska. Preto musela jedného dňa po nábreží pred známym obchodným centrom "pochodovať" s balónmi pripevnenými vo vlasoch. Foto s priateľom nájdete vo FOTOGALÉRII.
 

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