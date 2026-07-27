Krutá tragédia odštartovala jej premenu: Exfarmárka už nie je sama, ulovila syna boxerskej legendy!

BRATISLAVA - Jana Kállayová je bývalá reality šou hviezda, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2012 účinkovaním v tretej sérii reality šou Farma. Patrila medzi najvýraznejšie a najkontroverznejšie postavy celej série.
Diváci si Janu Kállayovú pamätajú kvôli jej temperamentnej povahe, konfliktom na statku a neprehliadnuteľnému vzhľadu. Kvôli fyzickej potýčke a porušeniu pravidiel bola v priebehu hry potrestaná stratou možnosti bojovať o hlavnú finančnú výhru. Po skončení projektu si dokonca nechala na telo vytetovať logo reality šou Farma.
Po odchode z televíznych obrazoviek prešla Jana radikálnou vizuálnou premenou. Podstúpila viacero estetických zákrokov, operáciu pŕs, liposukciu, úpravy pier a výraznej zmeny celkového imidžu. Poslednou zmenou sú jej vrchné zuby, ktoré dodávajú jej úsmevu úplne iný rozmer.
Život Jany Kállayovej po skončení reality šou Farma 3 sprevádzali turbulentné vzťahy, prešla si viacerými ťažkými životnými obdobiami, vrátane tragických udalostí v súkromí a vážnej autonehody. V roku 2015 sa vydala za hokejového brankára Jakuba Zemana, s ktorým má syna. Rok 2020 patril k jej najnáročnejším. Najprv prežila obrovskú bolesť zo straty bábätka v pokročilom štádiu tehotenstva a krátko nato oznámila krach manželstva a rozvod. Po rozvode sa jej meno spájalo s politickou scénou. Žila po boku poslanca zo strany Sme rodina a neskôr tvorila pár s ďalším komunálnym politikom. Jej neskorší partner spáchal samovraždu. Táto tragická udalosť urobila ďalšiu hlbokú ranu v jej živote a z Jany zostala osamelá slobodná mamička. „Bolelo to veľmi, pretože to bola taká ťažká vec,“ priznala vtedy Jana o bolestivej udalosti spred piatich rokov.
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Momentálne Jana spolupracuje ako influencerka a stará sa o svojho 12-ročného syna, ktorý sa naplno venuje futbalu a hrá prvú ligu v Jarovciach. A keby len to! Do jej života vstúpil nový priateľ, o 18 rokov starší Michal, ktorého otec je boxerista Štefan „Amigo“ Sárközi.