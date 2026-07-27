Nepríjemný moment na koncerte Ushera: Vrhol sa na fanúšičku a... Och!

NASHVILLE - Takto si to zrejme nepredstavoval! Nedávny koncert speváka Ushera priniesol poriadne rozpačitý moment, ktorý sa okamžite začal šíriť internetom.
Slávny spevák totiž počas svojho vystúpenia vytiahol na pódium fanúšičku z publika. Chcel jej dopriať výnimočný zážitok, avšak situácia sa napokon nevyvíjala tak, ako si predstavoval.
Usher je známy svojimi zmyselnými tanečnými vystúpeniami. Svoju šou chcel predviesť aj na sobotňajšom koncerte v Nashville. Na pódiu bola posteľ, na ktorú posadil istú návštevníčku koncertu. Bol do pol pása vyzlečený a začal sa dotýkať jej tváre. Brunetka sa spočiatku snažila situáciu zvládnuť, ale zo záberov, ktoré kolujú sociálnymi sieťami je zjavné, že jej to bolo nepríjemné.
Spevák si jej odmietavú reakciu všimol a okamžite prerušil vystúpenie. „Nemyslím si, že chce byť na pódiu, však?“ povedal smerom k publiku. Následne sa od fanúšičky vzdialil, vybral si slúchadlo z ucha a rukou naznačil členom tímu, aby ju odviedli z pódia.
Jeho gesto vyvolalo rôzne reakcie. Viacerí ale ocenili, že Usher rešpektoval jej odmietnutie. Mnohí však fanúšičku kritizovali za to, že ak nechcela byť súčasťou šou, nemala ísť na pódium. Ona sama sa neskôr obhajovala na sociálnych sieťach. Odmieta tvrdenia, že situáciu nezvládla a rovnako tak poprela, že jej cieľom bolo vyvolať pozornosť.