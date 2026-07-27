Pondelok27. júl 2026, meniny má Božena, zajtra Krištof

Nepríjemný moment na koncerte Ushera: Vrhol sa na fanúšičku a... Och!

Usher na tento koncert nebude spomínať v najlepšom. Zobraziť galériu (5)
Usher na tento koncert nebude spomínať v najlepšom. (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

NASHVILLE - Takto si to zrejme nepredstavoval! Nedávny koncert speváka Ushera priniesol poriadne rozpačitý moment, ktorý sa okamžite začal šíriť internetom.

Slávny spevák totiž počas svojho vystúpenia vytiahol na pódium fanúšičku z publika. Chcel jej dopriať výnimočný zážitok, avšak situácia sa napokon nevyvíjala tak, ako si predstavoval.

Usher je známy svojimi zmyselnými tanečnými vystúpeniami. Svoju šou chcel predviesť aj na sobotňajšom koncerte v Nashville. Na pódiu bola posteľ, na ktorú posadil istú návštevníčku koncertu. Bol do pol pása vyzlečený a začal sa dotýkať jej tváre. Brunetka sa spočiatku snažila situáciu zvládnuť, ale zo záberov, ktoré kolujú sociálnymi sieťami je zjavné, že jej to bolo nepríjemné. 

Spevák si jej odmietavú reakciu všimol a okamžite prerušil vystúpenie. „Nemyslím si, že chce byť na pódiu, však?“ povedal smerom k publiku. Následne sa od fanúšičky vzdialil, vybral si slúchadlo z ucha a rukou naznačil členom tímu, aby ju odviedli z pódia.

Jeho gesto vyvolalo rôzne reakcie. Viacerí ale ocenili, že Usher rešpektoval jej odmietnutie. Mnohí však fanúšičku kritizovali za to, že ak nechcela byť súčasťou šou, nemala ísť na pódium. Ona sama sa neskôr obhajovala na sociálnych sieťach. Odmieta tvrdenia, že situáciu nezvládla a rovnako tak poprela, že jej cieľom bolo vyvolať pozornosť.

Nepríjemný moment na koncerte
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Instagram)

Viac o téme: Usher
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dráma po Oscaroch: Justin
Dráma po Oscaroch: Justin Bieber a Usher sa vraj pobili... Svedkami boli najväčšie hviezdy sveta!
Zahraniční prominenti
Usher
Slávny spevák vystrašil fanúšikov: Kvôli zraneniu krku ruší koncerty!
Zahraniční prominenti
Usher
Tajný SOBÁŠ hviezdneho Ushera: Pár hodín po Super Bowle... Svadobná párty!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Centrálna časť Námestia SNP po rekonštrukcii
Centrálna časť Námestia SNP po rekonštrukcii
Správy
Hlavný tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré po vysokej výhre v Banskej Bystrici
Hlavný tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré po vysokej výhre v Banskej Bystrici
Zoznam TV
Hlavný tréner MFK Dukla Banská Bystrica Juraj Jarábek po ligovej prehre so Slovanom
Hlavný tréner MFK Dukla Banská Bystrica Juraj Jarábek po ligovej prehre so Slovanom
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po Dušanovi: Zmizol po ceste vlakom, mobil má nedostupný
Domáce
FOTO Kuriózne vlámanie do domu:
Kuriózne vlámanie do domu: Zlodejov si všimli susedia, jeden z páchateľov mal barly
Domáce
VOP riešil prípad zdĺhavého
VOP riešil prípad zdĺhavého rozhodovania o invalidnom dôchodku: Sociálna poisťovňa sľubuje zmeny
Domáce
Voľby 2026: Podnikateľ Peter Škripko chce ako starosta zmeniť košické Staré Mesto
Voľby 2026: Podnikateľ Peter Škripko chce ako starosta zmeniť košické Staré Mesto
Regióny

Zahraničné

Donald Tusk
Väčšina Poliakov očakáva, že vláda po voľbách stratí väčšinu
Zahraničné
Javier Milei
OSTRÝ konflikt po politickom podujatí: Mileiho výroky rozhnevali Brazíliu
Zahraničné
Šokujúce nové pravidlá pre
Šokujúce nové pravidlá pre dovolenkárov pri mori: Za TOTO vám hrozí pokuta skoro 40-tisíc eur
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Streľba v americkom meste
Streľba v americkom meste Seattle: Hlásia mŕtvych a zranených! Mrazivé slová svedka
Zahraničné

Prominenti

Nepríjemný moment na koncerte
Nepríjemný moment na koncerte Ushera: Vrhol sa na fanúšičku a... Och!
Zahraniční prominenti
Jana Kállayová
Krutá tragédia odštartovala jej premenu: Exfarmárka už nie je sama, ulovila syna boxerskej legendy!
Domáci prominenti
Margot Robbie
Krásna herečka provokovala v uliciach: Oblečená ako do postele!
Zahraniční prominenti
FOTO Emma Roberts sa vydala,
Emma Roberts sa vydala, na svadbu prišla aj slávna teta Julia: Nevesta nesklamala! Nádhera...
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Mladí ľudia starnú rýchlejšie ako ich rodičia? Vedci našli možnú príčinu rastúceho počtu prípadov rakoviny
Zaujímavosti
Odhalenie prieskumu: Na pocit
Odhalenie prieskumu: Na pocit bohatstva netreba milióny! Rozhodujú bežné veci
Zaujímavosti
Abbie Manningová
Boháčom vykladá nákupy: VIDEO Za nezvyčajnú prácu zarába štvornásobok platu
Zaujímavosti
Telo môže varovať pred
Telo môže varovať pred infarktom celé týždne: Tieto príznaky ľudia často ignorujú
vysetrenie.sk

Dobré správy

Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Klimatizáciou je dnes vybavených
Horúčavy sú skúškou aj pre vlaky: Približne 90 percent vozidiel ZSSK už má klimatizáciu
Domáce

Ekonomika

Dočkajú sa Košičania kompletného obchvatu? Ráž prezradil, kedy by sa mohli objaviť prvé bagre! (foto)
Dočkajú sa Košičania kompletného obchvatu? Ráž prezradil, kedy by sa mohli objaviť prvé bagre! (foto)
Prečo nakupujeme viac na platformách Temu a Shein? Prieskum ECB odhalil hlavné dôvody!
Prečo nakupujeme viac na platformách Temu a Shein? Prieskum ECB odhalil hlavné dôvody!
V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska

Šport

VIDEO Ramsay hovoril so Šatanom a dozvedel sa úžasnú novinu: Cítim sa byť súčasťou Slovenska!
VIDEO Ramsay hovoril so Šatanom a dozvedel sa úžasnú novinu: Cítim sa byť súčasťou Slovenska!
Reprezentácia
Fantastická premiéra slovenského trénera: V prvom kole českej ligy šokoval veľkého favorita
Fantastická premiéra slovenského trénera: V prvom kole českej ligy šokoval veľkého favorita
Chance liga
Z deviatej ligy do Slovana: Neznámy Angličan Kianga žne pochvaly, Slovan na úvod naďeloval
Z deviatej ligy do Slovana: Neznámy Angličan Kianga žne pochvaly, Slovan na úvod naďeloval
Niké liga
Paríž korunoval cisára, superlatívy sú už dávno vyčerpané: Ohlasy na triumf Pogačara na Tour de France
Paríž korunoval cisára, superlatívy sú už dávno vyčerpané: Ohlasy na triumf Pogačara na Tour de France
Tour de France

Auto-moto

SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava

Kariéra a motivácia

Váš najcennejší majetok v kariére: Prečo sa oplatí pracovať na vlastnom mene
Váš najcennejší majetok v kariére: Prečo sa oplatí pracovať na vlastnom mene
Motivácia a inšpirácia
Tichý odchod (Quiet Quitting) vs. Hlučný odchod (Loud Quitting): Ktorý typ zamestnanca sedí vedľa vás?
Tichý odchod (Quiet Quitting) vs. Hlučný odchod (Loud Quitting): Ktorý typ zamestnanca sedí vedľa vás?
Prostredie práce
Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Motivácia a produktivita
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zostalo vám vo fľaši víno alebo káva? Nevylievajte ich a pripravte toto
Zostalo vám vo fľaši víno alebo káva? Nevylievajte ich a pripravte toto
Rady a tipy
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Rady a tipy

Technológie

Meta chce podľa hlasu odhadovať tvoju náladu. Nová technológia ťa môže počúvať počas celého dňa
Meta chce podľa hlasu odhadovať tvoju náladu. Nová technológia ťa môže počúvať počas celého dňa
Bezpečnosť
Pozor, Facebook a Instagram zaplavili falošní lekári. Jeden z doplnkov, ktoré propagovali, spojili so salmonelou
Pozor, Facebook a Instagram zaplavili falošní lekári. Jeden z doplnkov, ktoré propagovali, spojili so salmonelou
Správy
Android Auto dokáže telefón poriadne rozpáliť. Takto znížiš jeho teplotu počas jazdy
Android Auto dokáže telefón poriadne rozpáliť. Takto znížiš jeho teplotu počas jazdy
Android
Španieli priviezli na Slovensko Centauro. Osemkolesový stíhač tankov, ktorý spája mobilitu transportéra s palebnou silou tanku
Španieli priviezli na Slovensko Centauro. Osemkolesový stíhač tankov, ktorý spája mobilitu transportéra s palebnou silou tanku
TOP Téma

TN LIVE

VIDEO: Debut ako z ríše snov pre neznámeho Angličana, gólová prestrelka v Žiline. Aj to boli témy Magazínu Góóól
VIDEO: Debut ako z ríše snov pre neznámeho Angličana, gólová prestrelka v Žiline. Aj to boli témy Magazínu Góóól
Nike-liga
Jeden zlý krok a máte veľké problémy. Viete, čo znamená táto dopravná značka?
Jeden zlý krok a máte veľké problémy. Viete, čo znamená táto dopravná značka?
Zahraničné
VIDEO: Poburujúce zábery z Tatier. V plese sa veselo kúpali rakúski turisti
VIDEO: Poburujúce zábery z Tatier. V plese sa veselo kúpali rakúski turisti
Domáce
PSG sa stiahol z boja. Real Madrid privedie mladú hviezdu, legendy klubu hovoria o absurdnej sume
PSG sa stiahol z boja. Real Madrid privedie mladú hviezdu, legendy klubu hovoria o absurdnej sume
Šport

Bývanie

Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode

Pre kutilov

Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dlho si ju strážil pred verejnosťou, teraz ukázali spoločné zábery: Slovenský raper po boku tejto ženy žiari
Slovenské celebrity
Dlho si ju strážil pred verejnosťou, teraz ukázali spoločné zábery: Slovenský raper po boku tejto ženy žiari
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma počas letu z
Zahraničné
Dráma počas letu z Ríma: Na palube sa začal šíriť divný zápach! Nasledovali závraty a nevolnosti
Šokujúce nové pravidlá pre
Zahraničné
Šokujúce nové pravidlá pre dovolenkárov pri mori: Za TOTO vám hrozí pokuta skoro 40-tisíc eur
ŠOKUJÚCE video z Tatier:
Domáce
ŠOKUJÚCE video z Tatier: Rakúšania sa veselo osviežovali v PLESE! Ostrá kritika ochranárov, robte si svoju prácu!
Streľba v americkom meste
Zahraničné
Streľba v americkom meste Seattle: Hlásia mŕtvych a zranených! Mrazivé slová svedka

Ďalšie zo Zoznamu