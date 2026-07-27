Streľba v americkom meste Seattle: Hlásia mŕtvych a zranených! Mrazivé slová svedka

SEATTLE - Pri streľbe v americkom meste Seattle zomreli traja ľudia. Ďalšie štyri osoby, vrátane dvojročného dieťaťa, utrpeli zranenia. Polícia zadržala možného strelca a pátra po ďalšom, ale motív zatiaľ nepozná, informovali americké médiá. Zástupca šéfa miestnej polície uviedol, že išlo zrejme o prestrelku medzi dvoma ľuďmi a verejnosti už žiadne nebezpečenstvo nehrozí.
K streľbe došlo v nedeľu okolo 18.00 h miestneho času (dnes 03.00 h SELČ) na gastronomickom festivale Bite of Seattle, ktorý tradične priťahuje do areálu blízko veže Space Needle tisícky ľudí. Vlajka na ikonickej budove Seattlu bola po incidente spustená na pol žrde.
Jeden zo svedkov uviedol, že na mieste bolo veľa ľudí a streľba vyvolala značný chaos. "Ľudia sa schovávali, strkali sa, padali na zem, prevracali sa kočíky," dodal.
Zástupca šéfa miestnej polície Tyrone Davis podľa AP povedal, že policajti stále pátrajú po druhom strelcovi, ktorého popis však nezverejnil. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že obaja strelci pálili po sebe a svoje obete zasiahli náhodou. Denník The Seattle Times s odvolaním sa na políciu píše, že streľbu nezachytili žiadne kamery a vyšetrovatelia získavajú výpovede svedkov. Polícia zároveň vyzvala, aby sa na ňu obrátili svedkovia, ktorí majú akékoľvek informácie týkajúce sa streľby.
Na miesto činu dorazilo veľké množstvo policajných a záchranných zložiek, ktoré začali s evakuáciou okolia rozsiahleho areálu Seattle Center. Guvernér štátu Washington Bob Ferguson uviedol, že o situácii dostáva pravidelné hlásenia a na pomoc miestnej polícii boli nasadené špeciálne jednotky SWAT štátnej polície. „Moje modlitby patria rodinám obetí a záchranárom, ktorí pracujú na zaistení bezpečnosti občanov,“ uviedol Ferguson vo vyhlásení.
V chaose, ktorý vypukol po streľbe, sa mnohí predajcovia rozutekali k východom a na mieste zanechali svoje stánky s občerstvením. Ešte niekoľko hodín po incidente sa viacerí z nich zhromažďovali pred policajnými páskami a čakali na informácie, kedy sa budú môcť vrátiť po svoje stany, zásoby jedla a kuchynské vybavenie, dodáva AP.
Zadržali jedného podozrivého
V súvislosti so streľbou na gastronomickom festivale neďaleko veže Space Needle v Seattli, ktorá si v nedeľu miestneho času vyžiadala dve obete a päť zranených, zadržali jednu podozrivú osobu. Oznámila to v pondelok starostka Seattlu Kakie Wilsonová, informuje o tom agentúra AFP. K incidentu došlo v turistami obľúbenej štvrti v severozápadnej časti mesta.
Na miesto dorazili záchranári a príslušníci polície, ktorí oblasť evakuovali. Zdravotnícke zariadenie Harborview Medical Center prijalo päť zranených - dvojročné dieťa, 23-ročného muža a tri dospelé ženy, pričom jedna z nich je v kritickom stave, píše agentúra AP. Festival sa koná od roku 1982 a podľa informácií zverejnených na svojej webovej stránke každoročne priláka približne 350.000 návštevníkov.