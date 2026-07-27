Mladí ľudia starnú rýchlejšie ako ich rodičia? Vedci našli možnú príčinu rastúceho počtu prípadov rakoviny

WASHINGTON – Počet prípadov rakoviny u ľudí mladších ako 50 rokov v posledných desaťročiach výrazne rastie. Vedci teraz prišli s možným vysvetlením – mladšie generácie podľa novej štúdie biologicky starnú rýchlejšie než ich rodičia a starí rodičia. Odborníci však upozorňujú, že zatiaľ ide o súvislosť, nie dôkaz priamej príčiny.
Rakovina bola dlhé roky považovaná za ochorenie vyššieho veku. V posledných rokoch však lekári na celom svete zaznamenávajú čoraz viac prípadov u ľudí mladších ako 50 rokov. Nový výskum publikovaný v prestížnom časopise Nature Medicine naznačuje, že jedným z vysvetlení môže byť zrýchlené biologické starnutie mladších generácií.
Výskumníci z Washington University School of Medicine v St. Louis analyzovali údaje viac ako 150-tisíc ľudí z britskej databázy UK Biobank a výsledky následne overili aj na amerických dátach. Namiesto kalendárneho veku sledovali takzvaný biologický vek, ktorý vyjadruje, v akom stave sa organizmus skutočne nachádza na základe krvných biomarkerov, metabolizmu a fungovania jednotlivých orgánov.
Ukázalo sa, že ľudia narodení v 90. rokoch vykazovali výrazne vyšší biologický vek, než by zodpovedalo ich skutočnému veku. Najvýraznejšie rozdiely vedci zaznamenali práve u najmladších generácií zaradených do štúdie.
Práve zrýchlené biologické starnutie bolo následne spojené s vyšším rizikom viacerých druhov rakoviny vznikajúcich pred 55. rokom života. Išlo najmä o nádory čriev, žalúdka, pľúc, maternice a ďalších orgánov tráviaceho systému. Vedci zdôrazňujú, že nejde o dôkaz, že biologické starnutie rakovinu spôsobuje, ale o významnú súvislosť, ktorú bude potrebné ďalej skúmať.
Podľa odborníkov môže byť zrýchlené starnutie dôsledkom kombinácie viacerých faktorov. Spomínajú najmä rastúcu obezitu, sedavý spôsob života, ultraprocesované potraviny, nedostatok pohybu, chronický stres, horší spánok či znečistenie životného prostredia. Svoju úlohu môžu zohrávať aj zmeny črevného mikrobiómu alebo dlhodobé vystavenie chemickým látkam v prostredí.
Výskumníci zároveň upozorňujú, že biologický vek sa nemusí zvyšovať rovnomerne vo všetkých častiach tela. Niektoré tkanivá, napríklad imunitný systém alebo tukové tkanivo, môžu starnúť rýchlejšie než ostatné, čo môže vytvárať priaznivejšie podmienky na vznik nádorových ochorení.
Odborníci pripomínajú, že rakovina u mladých ľudí sa často diagnostikuje neskoro. Mnohí pacienti aj lekári totiž spočiatku nepovažujú príznaky za prejav onkologického ochorenia. Medzi varovné signály patrí napríklad nevysvetliteľné chudnutie, pretrvávajúca únava, krv v stolici, dlhotrvajúce bolesti alebo zmeny vo vyprázdňovaní.
Autori štúdie zdôrazňujú, že výsledky predstavujú dôležitý krok k pochopeniu rastúceho počtu prípadov rakoviny u mladších dospelých. Zároveň však upozorňujú, že na potvrdenie tejto hypotézy budú potrebné ďalšie dlhodobé výskumy. Kým vedci hľadajú presné príčiny, lekári odporúčajú zamerať sa na faktory, ktoré môže človek ovplyvniť – zdravú stravu, pravidelný pohyb, kvalitný spánok, udržiavanie primeranej hmotnosti, obmedzenie alkoholu a nefajčenie.