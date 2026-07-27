Krásna herečka provokovala v uliciach: Oblečená ako do postele!

PARÍŽ - Pozornosť okoloidúcich mala zaručenú! Hollywoodska kráska Margot Robbie vie, ako na seba strhnúť pozornosť. Potvrdila to aj v uplynulých dňoch, keď ju v metropole Francúzska nafotil bulvárny fotograf.
Známu herečku totiž nafotil pri odchode z ikonického hotela Ritz v Paríži oblečenú v outfite, ktorý pripomínal luxusný saténový komplet na spanie. Margot stavila na model, ktorý pôsobil pohodlne a je dosť pravdepodobné, že mnohé ženy by naň nemali odvahu. Svoj look doplnila luxusným slnečnými okuliarmi, malou čiernou kabelkou a pohodlnými balerínkami.
Ako informujú zahraničné médiá, herečka si tento pohodlný model obliekla na nákupy. Spolu s mamou Sarie Kessler si počas víkendu užívali spoločné chvíle a vymetali luxusné butiky. Margot sa zdržiava v Paríži už nejaký ten týždeň. Začiakom mesiaca ju paparazzi nafotili na romantickej večeri s jej manželom Tomom Ackerley.
Robbie by už čoskoro mala začať pracovať na novom projekte. Ide o prequel filmu Ocean’s Eleven, v ktorom si okrem nej zahrá aj Bradley Cooper, Wagner Moura, či Monica Barbaro. Detaily deja sú v súčasnosti prísne utajované, avšak blondínka nedávno čo-to naznačila. „Ešte predtým, ako Danny Ocean vôbec vkročil do Las Vegas, ho všetkému, čo vedel, naučili dvaja geniálni majstri – jeho rodičia,“ uviedla na podujatí CinemaCon.
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