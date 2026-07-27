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Ľudia chcú od zamestnávateľa viac ako len dobrý plat

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(Zdroj: LIDL)
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Tento reťazec investuje do benefitov vyše 5 miliónov eur ročne.

Dnešná generácia zamestnancov už nevníma prácu len ako zdroj príjmu. Očakávania ľudí od zamestnávateľov sa neustále zvyšujú. Okrem adekvátneho finančného ohodnotenia hľadajú v práci predovšetkým zmysel, dobré medziľudské vzťahy, možnosti osobnostného rastu a flexibilitu. Aby si firmy udržali tých najlepších, investujú do bohatej ponuky benefitov, príjemného pracovného prostredia a podpory rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. 

Komplexná starostlivosť a stabilita 

Tento trend si uvedomuje aj jeden z najväčších zamestnávateľov u nás, diskontný reťazec Lidl. Ten k nadštandardným platom pridáva bohatý balík benefitov, do ktorého ročne investuje viac ako 5 miliónov eur. Pre jednotlivca to znamená prístup k benefitom v hodnote vyše 800 eur ročne. 

„Uvedomujeme si, že každý náš zamestnanec či zamestnankyňa má svoj vlastný príbeh, rodinu a hobby. Preto našu ponuku benefitov prispôsobujeme tak, aby sme im reálne uľahčili a obohatili každodenný život. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby si v nej našiel „to svoje“  úplne každý,“ povedala Veronika Bátorová, vedúca úseku Employee Lifecycle v Lidli. 

Ľudia chcú od zamestnávateľa
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: LIDL)

Zamestnanci môžu využiť Multisport kartu, príspevok do tretieho dôchodkového piliera, či extra voľno pri rôznych životných udalostiach. Na benefitnom portáli s viac ako 4 000 partnermi majú k dispozícii 250 eur ročne na nákupy podľa vlastných preferencií. Atraktívna je tiež odmena až do výšky 900 eur za odporučenie nového zamestnanca. K dispozícii majú aj bezplatný asistenčný portál poskytujúci psychologické, právne či finančné poradenstvo, ktoré môžu využiť aj rodinní príslušníci. Zamestnancov poteší aj oslava pracovného jubilea, darček k narodeninám a Vianociam, formálne aj neformálne vzdelávanie či zvýhodnené čistenie pracovných odevov. Lidl neustále sleduje potreby svojich ľudí a ponuku pravidelne vylepšuje. Od tohto roka napríklad zamestnancom zvýšil počet dní plateného voľna navyše. 

Reťazec svojich ľudí odmeňuje aj za lojalitu a každý mesiac získavajú kredit na nákup v Lidli v hodnote 40 eur. Nejde pritom o zákonné stravné lístky, ale o lojalitný bonus k výplate navyše. 

Okrem bohatého balíka benefitov Lidl svojim ľuďom ponúka aj férový plat. Mzdy zamestnancov po celom Slovensku stúpli aj v tomto roku a nárast mzdových nákladov pre tento rok predstavuje viac ako 9 miliónov eur. Tento krok potvrdzuje dlhodobú stratégiu reťazca, len za uplynulé tri roky nárast mzdových nákladov  presiahol 44 miliónov eur.

Skutoční ľudia, reálne benefity 

Že človek stojí v centre záujmu Lidla potvrdzuje aj najnovšia employer brandingová kampaň, ktorá sa nesie v duchu motta „Stabilná práca, bohatší život“. Kampaň autenticky ukazuje, že práca v Lidli sa skutočne oplatí. 

Hlavnými tvárami kampane sú opäť samotní zamestnanci, ako je pre Lidl typické. Práve oni ukazujú, ako im konkrétne výhody pomáhajú v ich bežnom živote. Skladník Ján je dvojnásobným majstrom sveta v naturálnej kulturistike, ktorý okrem Multisport karty oceňuje aj pravidelný kredit na nákupy v Lidli. Pre Annu, ktorá v Lidli pracuje ako manažérka predajne, je najväčším benefitom firemné auto aj na súkromné účely. Túto výhodu oceňuje zvlášť preto, že je majiteľkou chovateľskej stanice. Pre grafika Zdenka je kľúčový najmä flexibilný pracovný čas a home office, vďaka ktorým dokáže perfektne zladiť prácu s tým, čo má najradšej - skateboardingom. 

Ľudia chcú od zamestnávateľa
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: LIDL)

„Najnovšia kampaň opäť ukazuje našich reálnych kolegov. Príbehy našej manažérky predajne, šikovného skladníka či kreatívneho grafika sú dôkazom toho, že so správnym zázemím a benefitmi sa dá skvelo zladiť kariéra s osobným životom. A práve to je pre nás ako zamestnávateľa veľmi dôležité,“ vysvetlila Veronika Bátorová. 

Lidl dlhodobo dokazuje, že heslo „stabilná práca, bohatší život“ nie je len prázdny marketingový slogan. To, že mu na ľuďoch záleží, potvrdzujú nielen samotní zamestnanci, ale aj odborníci. Reťazec je mnohonásobným držiteľom titulu Top Employer Slovensko a Top Employer Europe, či domáceho ocenenia Najzamestnávateľ. 

Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi a aktuálny prehľad voľných pracovných pozícií nájdete na https://kariera.lidl.sk/. 

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