Boháčom vykladá nákupy: VIDEO Za nezvyčajnú prácu zarába štvornásobok platu

LONDÝN – To, čo väčšina ľudí považuje za nudnú domácu povinnosť, sa pre Britku Abbie Manningovú stalo výnosným biznisom. Ako osobná concierge pripravuje luxusné dovolenkové domy pre bohatých klientov ešte pred ich príchodom – od vykladania potravín až po organizovanie súkromných šéfkuchárov. Tvrdí, že dnes zarába niekoľkonásobne viac než kedysi.
Zatiaľ čo väčšina dovolenkárov po príchode do apartmánu zamieri najskôr do supermarketu, klienti Abbie Manningovej majú všetko pripravené ešte predtým, ako vystúpia z auta. Chladnička je plná, nápoje vychladené a potraviny úhľadne uložené v skrinkách. Presne za to jej platia.
Tridsaťročná Britka pracuje ako osobná concierge, teda človek, ktorý zabezpečuje rôzne služby pre zaneprázdnených profesionálov a majetných klientov. Každý deň je podľa nej úplne iný.
„Jeden deň vykladám nákup v dovolenkovej vile v Devone, na druhý organizujem súkromného šéfkuchára, pripravujem exkluzívne podujatie alebo cestujem po Európe a dohliadam na luxusné nehnuteľnosti,“ opisuje svoju prácu.
Jednou z najnezvyčajnejších úloh bolo, keď ju klient požiadal, aby previezla jeho novozakúpený Bentley z Veľkej Británie až na rodinné sídlo v talianskom Toskánsku. Práve pestrosť práce je podľa nej tým, čo ju najviac baví.
„Nikdy neviem, čo prinesie ďalší telefonát. To je na tejto práci najlepšie,“ hovorí. Abbie si vlastnú spoločnosť S.W V.I.P Concierge založila v roku 2023 po piatich rokoch práce letušky na luxusných jachtách. Po návrate do anglického grófstva Devon si uvedomila, že mimo Londýna chýbajú služby pre náročných klientov, ktorí chcú ušetriť čas a zbaviť sa každodenných povinností.
Najväčší úspech na sociálnych sieťach však zožali videá, na ktorých vykladá nákupy v dovolenkových domoch.
„Buď prevezmem online objednávku a všetko poukladám, alebo idem nakúpiť osobne. Klienti potom prídu do domu, kde je chladnička plná, nápoje vychladené a všetko pripravené. Nemusia prvý večer tráviť v supermarkete, ale môžu si okamžite užívať dovolenku,“ vysvetľuje.
Ľudia na internete sú podľa nej často šokovaní, že takáto profesia vôbec existuje.
„Najčastejšie mi píšu, že by ma potrebovali vo svojom živote. Mnohí netušili, že takéto služby existujú, no keď ich uvidia, okamžite pochopia, prečo si ich ľudia objednávajú,“ hovorí. Samozrejme, nájdu sa aj komentáre, ktoré riešia, či niektorú potravinu neuložila do nesprávnej police.
Jej klientmi sú najmä podnikatelia, manažéri a majetní ľudia. Tvrdí, že základom práce je absolútna dôvera.
„Zverujú mi svoje domovy, kalendáre aj osobné záležitosti. Najviac ma teší, že im dokážem ušetriť čas a spríjemniť život. Aj obyčajný pripravený dovolenkový dom môže úplne zmeniť začiatok ich pobytu,“ vysvetľuje.
Nezvyčajné povolanie jej prinieslo aj výrazný finančný posun. Hoci presné zárobky nechce prezradiť, tvrdí, že dnes zarába tri až štyrikrát viac než v čase, keď pracovala za približne 12 libier na hodinu.
„Bolo za tým dva a pol roka tvrdej práce a odhodlania. Dnes mám kariéru, ktorá je finančne oveľa výhodnejšia a zároveň flexibilnejšia,“ priznáva.
Práca má však aj svoju odvrátenú stránku. Abbie hovorí, že prakticky nikdy úplne nevypne. „Aj keď cestujem alebo mám pokojnejší deň, stále kontrolujem e-maily, riešim klientov alebo hasím problémy. Musíte byť pripravení, že plány sa menia z minúty na minútu,“ uzatvára.