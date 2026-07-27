Vémolova EX Lela už nie je ticho: Sama živí 3 deti a... podpísala predmanželskú zmluvu!

PRAHA - Manželská kríza Lely Ceterovej a Karlosa Vémolu naberá na obrátkach. Po vlne špekulácií sa blondínka rozhodla prehovoriť na sociálnej sieti a zverejnila emotívne vyhlásenie.
Napätie medzi Karlosom a Lelou Vémolovcami neutícha. Po tom, čo sa okolo ich manželstva začali šíriť rôzne špekulácie, sa rozhodla prehovoriť aj samotná Lela. V obsiahlom vyjadrení otvorila tému financií, starostlivosti o ich tri deti, predmanželskej zmluvy aj luxusného auta, ktoré v posledných dňoch vyvolalo množstvo diskusií. Podľa jej slov sa momentálne musí o chod domácnosti postarať sama.
Tvrdí, že všetky výdavky spojené s deťmi aj bežným fungovaním rodiny hradí zo svojho príjmu. „Dlho som verila, že dôstojnosť človeka sa meria aj tým, koľko ticha dokáže udržať pred búrkou. Dnes však viem, že mlčanie prestáva byť cnosťou vo chvíli, keď sa mení na súhlas s prekrúcaním pravdy,“ vysvetlila na úvod. Následne opísala svoju aktuálnu situáciu.
„Nikdy by mi nenapadlo, že sa ocitnem v situácii, keď budem musieť sama niesť celú zodpovednosť za chod domácnosti a výdavky na naše tri deti len z môjho príjmu – od stravy až po plienky a špeciálnu výživu pre nášho najmladšieho synčeka,“ uviedla. Zdôraznila, že rodičovstvo prináša množstvo každodenných povinností, ktoré si mnohí neuvedomujú.
„Kto je rodič, presne vie, o čom píšem… Nie je to len o strave, je to o tom ich obliecť, niekam ich zobrať, dopriať im nejakú zábavu, jednoducho pripraviť im krásne a bezstarostné detstvo – to si predsa zaslúži každé dieťa,“ dodala s tým, že všetky svoje sily venuje tomu, aby mali ich deti pokojné a bezpečné zázemie.
Vyjadrila sa aj k automobilu, ktorý sa stal predmetom verejnej debaty. Odmieta, že by išlo o prejav luxusu či okázalého života. Tvrdí, že auto využíva už niekoľko rokov najmä preto, aby bezpečne vozila svoje deti. Pripomenula tiež, že na jeho kúpu prispela aj vlastnými financiami. Lela sa zároveň rozhodla uviesť na pravú mieru aj dohady o majetku.
Prezradila, že ešte pred svadbou podpísala s Karlosom predmanželskú zmluvu, ktorou sa vzdala akýchkoľvek majetkových nárokov. Tvrdí, že do manželstva vstupovala z lásky, nie kvôli peniazom. Na záver zdôraznila, že od verejnosti neočakáva súcit. Tvrdí, že najväčšou oporou sú pre ňu jej deti, ktoré jej dodávajú silu zvládať náročné obdobie.
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