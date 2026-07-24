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Štát vyrukoval s vlastným PRIESKUMOM: Šokujúce výsledky, Demokrati istí v parlamente a zúfalé percentá Republiky!

Výsledky štátneho prieskumu prekvapili. Zobraziť galériu (2)
Výsledky štátneho prieskumu prekvapili. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Jakub Kotian, Maroš Herc)
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BRATISLAVA - Už je to niekoľko mesiacov, čo sa do kolotoča prieskumov súkromných agentúr zapojil aj štát cez Štatistický úrad SR. Pod ňu patrí Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat), ktorý aj počas júla zbieral dáta pri otázke volebných preferencií. Výsledky pre jednotlivé strany viac ako prekvapili. Výsledky sa totiž miestami až výrazne líšia od výsledkov súkromných agentúr.

Infostat zbieral dáta od 13. do 17. júla 2026 na vzorke 1 049 respondentov a pýtal sa ich: "Predstavte si, že by sa voľby do NR SR konali už nasledujúcu sobotu. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

PS je prvé s tesným náskokom, Republika už nie je tretia

Ak by sa teda voľby konali v polovici júla, vyhralo by ich tesne Progresívne Slovensko s 19,2 percentami, nasledované Smerom-SD s 18,8 percentami. Treťou býva v prieskumoch Republika, ale nie v tomto prípade. Do tretice sa dostal Hlas-SD s 8,5 percentami a rovnaké percentá dosiahlo Hnutie Slovensko.

Štát vyrukoval s vlastným
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Infostat)

Nad 8 percent sa ešte dostali Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie. Prekvapenie prichádza aj pri strane Demokrati, ktorá sa v iných súkromných agentúrach nevie dostať cez 5 až 6 percent a štátny prieskum jej prisúdil rovných 7.

Demokrati a Aliancia v parlamente

Prekvapenie sa koná aj v prípade inak tretej Republiky. Tá spadla na predposledné miesto v parlamente a mala by 6,7 percenta. Sumár strán, ktoré by to dotiahli do parlamentu končí ďalšou zaujímavosťou. Do parlamentu by sa už dostala aj Maďarská Aliancia s 5,4 percentami.

Pred bránami parlamentu by skončili Slovenská národná strana s 3,8 percentami, Sme rodina s 3,1 percentami a Právo na pravdu s 1,5 percentom. "Svoju účasť vo voľbách deklarovalo 64 % populácie, z toho 32,4% by sa zúčastnila určite a zvyšných 31,6% by sa pravdepodobne zúčastnilo parlamentných volieb," dodal Infostat.

Viac o téme: PrieskumSmer-SDRepublikaŠtatistický úrad SRDemokratiProgresívne SlovenskoInfostat
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