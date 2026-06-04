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Respondenti ukázali na najobľúbenejšieho člena vlády: Šéf KĽÚČOVÉHO rezortu si riadne pohoršil!

Prieskum odhalil dôveryhodnosť členov vlády. Zobraziť galériu (3)
Prieskum odhalil dôveryhodnosť členov vlády. (Zdroj: gettyimages.com, Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Okrem prieskumu politických strán je v pravidelných intervaloch nahliadať aj na výkon už aktívnych politikov vo vládnom kabinete. Presne o to sa pokúšal posledný prieskum, ktorý mapoval dôveryhodnosť členov štvrtej vlády Roberta Fica. Sú takí, ktorí si pozíciu vylepšili, no existuje aj minister, ktorý sa u voličov práve nevyznamenal.

Prieskum vykonala agentúra Focus pre portál 360tka.sk od 5. do 11. mája 2026 na vzorke 1 017 respondentov.

Najdôveryhodnejším ministrom vlády Roberta Fica je stále minister dopravy Jozef Ráž ml. (nom. Smer-SD) so 44 percentami dôvery. Nasleduje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý si polepšil na 39 percent. Tretím je síce minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s významným 32-percentným ziskom, no stratil suverénne najviac percent dôvery zo všetkých meraných členov vlády, konkrétne tri percentá.

Respondenti ukázali na najobľúbenejšieho
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky (Focus))

Ministerka hospodárstva Denisa Saková za Hlas-SD spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nom. SNS) získali 2 percentá a majú tak rovných 30. Až za nimi sa nachádza predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) s 29 percentami bez pohybu nadol alebo nahor.

Významnejšie si však polepšil minister zahraničných vecí za Smer-SD Juraj Blanár. Nárast o 3 percentá mu zabezpečil 29 percent dôvery. Minister obrany zo Smeru Robert Kaliňák si opäť zabezpečil 28 percent dôvery.

Respondenti ukázali na najobľúbenejšieho
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Druhá polovica rebríčka

V druhej polovici rebríčka sa objavil hlasácky minister zdravotníctva Kamil Šaško s 28 percentami, pokračujeme ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom za Smer s 27 percentami a po nich sa na ďalšej priečke umiestnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu-SD s 27 percentami.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by si získal 25 percent. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko by bol hneď za ním s 24 percentami, spolu s Martinou Šimkovičovou (nom. SNS), ktorý by s ním získala po 24 percent. Susko však spolu so Šaškom narástol o najciteľnejšie štyri percentá.

Poslednou dvojkou pod 20 percentami dôvery by boli Rudolf Huliak (nom. Smer-SD) s 18 a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smer-SD) so 17 percentami. Huliakovi narástla podpora o 2 percentá, Migaľovi o 3.

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