Smer-SD odmieta obvinenia z rodinkárstva: Tvrdí, že výber v Transpetrole bol transparentný

BRATISLAVA - Koaličná strana Smer-SD odmieta akékoľvek úvahy o rodinkárstve. Uviedli to v reakcii na vyhlásenie opozičných strán. Tie upozornili na zistenia, že syn šéfa poslaneckého klubu koaličného Smeru Jána Richtera je členom predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol, a pýtali sa na jeho kvalifikáciu.
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„Juraj Richter sa riadne zúčastnil na vyhlásenom výberovom konaní na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti Transpetrol organizovaného akcionárom a splnil všetky požadované kvalifikačné a odborné požiadavky na výkon predmetnej funkcie,“ uviedli z tlačového oddelenia strany.
Smer zároveň deklaroval, že nebude komentovať politické vyjadrenia ani ich interpretácie. „Odmietame akékoľvek úvahy o rodinkárstve a spájaní výberu a výkonu na danej pozícii vo vzťahu k poslancovi Jánovi Richterovi,“ dodal.