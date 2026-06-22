Šimečkov otec pod paľbou ostrých vulgarizmov: Mrazivé VIDEO, Martuška nech vráti peniaze! Nadával mu neznámy muž

BRATISLAVA - Napriek tomu, že na Slovensku žije značné percento ľudí, ktorí sa o politiku ani neobtrú, sú takí, ktorí vnímajú a denne prijímajú tony informácií, káuz či tlačových konferencií politických predstaviteľov. Podnetnou a značne polarizujúcou témou je určite aj kauza Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Jej dôsledky sa však už vymykajú z rúk a na rodinu lídra opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku už útočia aj verejne. Dôkazom je aktuálne vulgárne video.
Na video upozornil čerstvý prírastok v PS a bývalý administrátor policajného Facebook profilu David Puchovský. Video, ktoré sa masovo šíri po sociálnych sieťach ponúkol na svojom profile aj on. Svojich priaznivcov a podporovateľov upozornil, že v ňom padnú vulgarizmy a že ide o útok na Martina Milana Šimečku, otca opozičného lídra.
Ten sa vo videu ukazuje v neformálnom odeve, kde si preberá jedlo v nemenovanom mäsiarstve. Práve túto chvíľu využil neznámy a vulgárny autor videa, ktorý otca opozičného lídra ostro konfrontoval.
VIDEO verbálneho útoku na otca Michala Šimečku:
POZOR! Vo videu zaznievajú vulgarizmy!
Nech Martuška vráti peniaze, soptí na Šimečku staršieho autor videa
Už z prvých slov autora videa, ktorý prišiel staršieho Šimečku konfrontovať, je jasné, že má napozerané nielen aktivity samotného Martina Milana Šimečku, ktorý vystupuje na verejnosti formou série debát v kultúrnych domoch a divadlách, ale aj navnímanú kauzu Projekt Fórum jeho manželky Marty Šimečkovej.
V jej Projekte Fórum už podľa prvých informácií došlo k značným pochybeniam čo sa týka účtovníctva. Kauza je však stále v aktívnom policajnom vyšetrovaní a nepadol ešte žiadny rozsudok a ani obvinenie. Napriek tomu si muž vo videu dovolil na staršieho Šimečku vytiahnuť najtvrdšie vulgarizmy.
My sme si nepotykali! Reagoval Šimečka na muža
"Kto su Slováci? Aké svine?" narážal muž vo videu zrejme na nejakú cituáciu z vystúpenia Šimečku. "No ty, evidentne, pozri sa na seba," odpovedá muž Šimečka. Muž si to nenechá a prejde do expresívne protiofenzívy. "Ty sa pozri na seba, ty k***t, aj so svojím synom p******ým!" vyriekol muž, na čo už Šimečka zvýšil hlas a odkázal mu, že si vraj nepotykali. "Zmizni. Zmizni. Čo si to dovoľujete?" spýtal sa Šimečka muža. "Choď do ri*i," neudržal sa otec opozičného lídra.
Potom sa rozhodol, že si vytiahne telefón tiež. "Martuška nech vráti peniaze!" povedal muž, na čo Šimečka starší vyťahuje mobil so slovami: "Žeby som si ťa natočil? Žeby som si ťa natočil?" hovorí Šimečka, pričom muž sa po týchto slovách vybral preč. "Veď počkááj, natočím si ťa," kričal Šimečka za odchádzajúcim mužom, ktorý stihol ešte otcovi lídra opozície odkázať, že sú "progresívni s***vysini".
Pri podobných prípadoch si druhú stranu natáčajte, poradil bývalý admin policajného Facebooku
Puchovský ešte vo svojom úvodnom odkaze verejnosti povedal, že ideálny recept na podobných ľudí je vraj si ich natáčať tak, ako sa chystal Šimečka. "Ak s niekým nesúhlasite, nikdy nekonajte ako muž v tomto videu. Klobúk dole pred pánom Šimečkom, ako to bravúrne zvládol. Vždy takýchto agresívnych ľudí si točte a neváhajte to zverejniť," poradil verejnosti bývalý šéf policajnej stránky na Facebooku.