AKTUÁLNE V meste vyhlásili MIMORIADNU situáciu! Malo dôjsť k úniku nebezpečnej látky, ľudia nemajú otvárať okná

(Zdroj: Topky)
MYJAVA - Na Myjave vyhlásili mimoriadnu situáciu. Samospráva vyzvala ľudí v časti Kolónia, aby neotvárali okná. Dôvodom je únik nebezpečnej látky.
Mesto dostalo v piatok ráno informáciu o vzniku mimoriadnej situácie v priemyselnom areáli na Myjave. "V prevádzke spoločnosti HDO prišlo k úniku nebezpečnej látky a situáciu riešia príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR," vysvetľuje samospráva.
Veliteľ zásahu žiada obyvateľov časti Kolónia, aby dnes ráno neovárali okná a nevetrali. "Prosíme vás o rešpektovanie tejto žiadosti a ďakujeme za pochopenie," vyzýva mesto. O únik akej nebezpečnej látky ide a jeho rozsah nekonkretizovali.
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa obrátili na HAZZ. O jeho prípadnom stanovisku vás budeme informovať.