Hrozivá nehoda autobusu plného turistov pri známej pamiatke: FOTO Hlásia zranených, cestu uzavreli!

DOLNÍ DVOŘIŠTĚ - Pod železničným viaduktom v obci Rybník pri Dolnom Dvorisku na Českokrumlovsku dnes dopoludnia uviazol autobus so zahraničnými turistami cestujúcimi z Lince do Českého Krumlova. Štyria ľudia boli ľahko zranení, záchranári ich ošetrili na mieste. V autobuse, ktorý pri nehode prišiel o časť strechy, bolo vrátane vodiča 24 ľudí. Cesta v mieste nehody je uzavretá a na krátku dobu tam bola prerušená aj prevádzka na železnici. Polícia, záchranná služba a hasiči o tom informovali na sociálnych sieťach. Podľa polície vodič autobusu zrejme nerešpektoval dopravné značenie.
Rovnaká nehoda sa v obci Rybník stala v októbri 2011. Plne obsadený rakúsky autobus si vtedy pri podbiehaní viaduktu odtrhol strechu. Nehoda si vyžiadala 30 zranených.
Ľahké zranenia turistov
Dnešná nehoda sa stala okolo 9:30 a zájazdový autobus zostal podľa hasičov zaseknutý pod viaduktom z dvoch tretín. "Zranenia utrpeli celkom štyria cudzinci. Všetci mali ľahké poranenia v podobe odrenín na horných a dolných končatinách. Posádka im rany ošetrila," povedal novinárom k dnešnej nehode hovorca juhočeskej záchrannej služby Vojtech Míra. Podľa neho stav žiadneho z pacientov nebol natoľko vážny, aby bol nutný ich prevoz do nemocnice.
Hasiči doplnili, že železničná premávka na viadukte bola po kontrole špecialistom zo Správy železníc rýchlo obnovená, cesta ale zostala neprejazdná. Autobus podľa nich vyslobodzuje s pomocou vyslobodzovacieho automobilu s navijakmi jednotka Správy železníc.