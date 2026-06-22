V známom bare sa strhla HROMADNÁ BITKA! Musela zasahovať polícia

PIEŠŤANY - V známom bare v Piešťanoch došlo cez víkend v nočných hodinách k hromadnej bitke. Podľa svedkov sa do konfliktu zapojilo viacero ľudí a situácia si vyžiadala zásah polície. Tá informovala, že vo veci vedie trestné stíhanie pre prečin výtržníctva.
Policajti boli v nedeľu krátko po polnoci vyslaní na preverenie oznámenia do jedného z podnikov v meste Piešťany. Podľa našich informácii išlo o Bar Leona na Námestí Slobody. "Podľa prvotných informácií tam malo prísť k fyzickej potýčke viacerých osôb. Po príchode na miesto policajti udalosť potvrdili. Na mieste boli policajtmi obmedzené na osobnej slobode dve osoby vo veku 30 a 28 rokov. Obaja muži boli umiestnení do cely policajného zaistenia," priblížila pre Topky.sk trnavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová.
Dodala, že po vykonaní prvotných procesných úkonov bol 28-ročný muž prepustený na slobodu. "Poverený príslušník vo veci začal trestné stíhanie pre prečin Výtržníctva a na prípade intenzívne pracuje," približuje hovorkyňa s tým, že v súčasností prebieha prípravné konanie. Keďže je neverejné, nie je možné poskytnúť bližšie informácie.