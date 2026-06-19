Dramatické chvíle na diaľnici: Maďarský autobus s futbalistami zachvátili plamene

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BUDAPEŠŤ - Maďarský turistický autobus vezúci 27 mladých futbalistov a ich sprievod vo štvrtok začal horieť počas jazdy na diaľnici S6 v rakúskom Štajersku. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Autobus s tímom futbalistov smeroval do Klagenfurtu. Cestujúci si počas jazdy všimli dym a plamene vychádzajúce z priestoru motora, vodič okamžite zastavil a všetkým vyše 30 cestujúcim sa podarilo bez zranení vystúpiť, uviedol server volksgruppen.orf.at. Na miesto vyrazilo niekoľko hasičských jednotiek, ktorým sa požiar podarilo uhasiť. Zadná časť autobusu však úplne zhorela. Podľa hasičov mohla byť príčinou technická porucha.