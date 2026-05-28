Robert Fico prijal predsedu vlády Andorrského kniežatstva: O čom diskutovali?

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok na Úrade vlády (ÚV) SR v Bratislave prijal predsedu vlády Andorrského kniežatstva Xaviera Espota Zamoru. Informovali z ÚV SR.
Premiéri diskutovali o vzájomných bilaterálnych vzťahoch a možnostiach prehĺbenia spolupráce najmä v ekonomickej oblasti vrátane technologickej a digitálnej sféry a podpore výskumu a inovácií. „K posilneniu bilaterálnej spolupráce prispeje aj Honorárny konzulát Slovenskej republiky, ktorý by sme chceli otvoriť v Andorre la Vella v roku 2027,“ uviedol Fico a zdôraznil, že pripravovaná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia pomôže podporiť hospodárske vzťahy, investície a podnikateľské prostredie medzi oboma krajinami.
Vzájomný obrat v posledných rokoch narastá, a to najmä vďaka vývozu osobných automobilov do Andorrského kniežatstva. Posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Andorrou môže byť aj v oblasti kultúry, vzdelávania a cestovného ruchu. Cestou k prehlbovaniu vzájomných bilaterálnych vzťahov bude aj pripravovaný podpis memoranda o vzájomnej bilaterálnej spolupráci.
Fico s andorrským partnerom diskutoval aj o aktuálnych otázkach európskej politiky. „Andorra je pre Európsku úniu spoľahlivým partnerom a Slovenská republika podporuje rýchle schválenie asociačnej dohody medzi Úniou a kniežatstvom,“ dodal predseda vlády. Oficiálna návšteva predsedu vlády Andorrského kniežatstva Xaviera Espota Zamoru sa uskutočňuje na pozvanie premiéra SR Roberta Fica pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi krajinami. Ide o historicky prvú návštevu andorrského predsedu vlády na Slovensku.