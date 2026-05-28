KDR je zasiahnutá epidémiou eboly: Riaditeľ WHO tam cestuje

ŽENEVA - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vo štvrtok oznámil, že cestuje do Konžskej demokratickej republiky (KDR), aby tam podporil kolegov bojujúcich s epidémiou eboly. V príspevku na sociálnej sieti tiež vyjadril presvedčenie, že šírenie vírusu zastavia.
WHO podľa najnovších údajov z 24. mája eviduje v KDR desať potvrdených a 223 predpokladaných úmrtí na ebolu od polovice mája. Počet potvrdených prípadov nákazy alebo podozrení na infekciu prekročil 1000. Tedros predtým vyjadril obavy z bezpečnostnej situácie na východe KDR, ktorý tri desaťročia sužujú konflikty. Podľa jeho slov to mimoriadne sťažuje úsilie zastaviť epidémiu, pripomenula agentúra AFP.
„Som na ceste do KDR. Ebola sa vrátila. Najviac to znáša provincia Ituri,“ napísal Tedros na sieti X. „Budem v teréne s našimi tímami WHO, partnermi a výnimočnými zdravotníkmi, ktorí nikdy neprestali bojovať, všetci pod vedením vlády KDR,“ priblížil. „Táto krajina porazila ebolu 16-krát. Sedemnástykrát to nebude iné. Ale musíme konať teraz, spoločne,“ doplnil šéf WHO.
Neexistuje schválená vakcína ani liečba
Proti vírusovému kmeňu eboly Bundibugyo, ktorý sa rozšíril počas terajšej epidémie, neexistuje schválená vakcína ani liečba. V provincii Ituri na severovýchode KDR, kde ho po prvý raz zaznamenali, už desaťročia fakticky nefungujú štátne služby, napísala AFP. WHO upozornila, že ebola sa podľa predpokladov už nejaký čas šírila bez odhalenia a skutočný rozsah epidémie je oveľa väčší, ako by vyplývalo z dosiaľ potvrdených a podozrivých prípadov nákazy.