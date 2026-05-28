Štvrtok28. máj 2026, meniny má Viliam, zajtra Vilma

Kaviareň riadi AI, z experimentu sa stáva katastrofa: Kupuje, čo netreba... Úplný CHAOS!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

ŠTOKHOLM - Kávu síce nalieva ľudská ruka, ale za pultom v experimentálnej kaviarni v Štokholme ťahá za nitky niečo oveľa menej tradičné. Začínajúca firma Andon Labs so sídlom v San Francisku zverila vedenie kaviarne Andon Café vo švédskom hlavnom meste zástupkyni umelej inteligencie (AI), ktoré hovoria Mona, napísala agentúra AP.

Kým ľudskí baristi stále varia kávu a obsluhujú zákazníkov, agentka AI, ktorú riadi technológia Gemini od Googlu, dohliada na takmer všetky ostatné aspekty podnikania, od zamestnávania zamestnancov po správu zásob. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho tento experiment vydrží, pretože sa zdá, že má AI problém dosiahnuť zisk v konkurenčnom štokholmskom kaviarenskom prostredí.

Kaviareň od svojho otvorenia v polovici apríla dosiahla tržby dosahujúce v prepočte viac ako 5700 dolárov, ale z pôvodného rozpočtu presahujúceho 21.000 dolárov zostáva menej ako 5000. Veľká časť peňazí bola vynakladaná na jednorazové náklady na sprevádzkovanie, a tak prevádzkovateľ dúfa, že sa bilancia nakoniec vyrovná a kaviareň začne zarábať. Mnoho návštevníkov kaviarne považuje za zábavné navštíviť podnik, ktorý je riadený umelou inteligenciou. Zákazníci si môžu v kaviarni zobrať telefón a klásť Mone otázky. "Je pekné vidieť, čo sa stane, keď posuniete hranice," povedala zákazníčka Kajsa Norinová. "A káva bola dobrá," dodala.

Odborníci však poukazujú na množstvo etických otázok

Odborníci však poukazujú na množstvo etických otázok, od úlohy technológie v budúcnosti ľudstva až po vedenie pracovných pohovorov a hodnotenie výkonu zamestnancov. Emrah Karakaya, docent priemyselnej ekonómie na Kráľovskom technologickom inštitúte (KTH) v Štokholme, prirovnal tento experiment k "otvoreniu Pandorinej skrinky" a dodal, že zveriť riadenie podniku umelej inteligencii môže spôsobiť mnoho problémov. Čo sa podľa neho stane, keď sa zákazník otrávi jedlom? Kto za to nesie zodpovednosť?

"Ak nemáte k dispozícii potrebnú organizačnú infraštruktúru a ak tieto chyby prehliadnete, môže to spôsobiť škodu ľuďom, spoločnosti, životnému prostrediu i podnikaniu," povedal Karakaya. "Otázne je, či nám na týchto negatívnych dopadoch záleží," uviedol. Spoločnosť Andon Labs, založená v roku 2023, je startup zaoberajúci sa bezpečnosťou a výskumom umelej inteligencie. Podľa vlastného vyjadrenia sa zameriava na záťažové testovanie agentov umelej inteligencie v reálnom svete tým, že im dáva "skutočné nástroje a skutočné peniaze".

Andon Labs spolupracuje s výrobcom ChatGPT OpenAI, spoločnosťou Anthropic (Claude), Google DeepMind a xAI Elona Muska, a uvádza, že sa pripravuje na budúcnosť, v ktorej "budú organizácie autonómne riadené umelou inteligenciou". Švédska kaviareň je prezentovaná ako "riadený experiment", ktorý má preskúmať, ako by mohla byť AI v budúcnosti nasadená. "AI bude v budúcnosti významnou súčasťou spoločnosti, a preto chceme týmto experimentom zistiť, aké etické otázky vyvstanú, keď budeme mať AI, ktorá zamestnáva iných ľudí a riadi podnik," uviedla Hanna Peterssonová, členka technického tímu Andon Labs.

Kaviareň riadi AI, z
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Laboratórium už skôr realizovalo pilotné projekty

Laboratórium už skôr realizovalo pilotné projekty, v ktorých AI systém Claude od spoločnosti Anthropic riadil prevádzku automatov a obchod so suvenírmi v San Francisku. Simulácia s automatmi odhalila niektoré znepokojujúce črty: AI agent sľuboval zákazníkom vrátenie peňazí, ale nikdy tak neurobil, a navyše zámerne klamal dodávateľom o cenách konkurencie, aby si zabezpečil výhodnejšiu pozíciu. Mona sa pustila do práce po tom, čo dostala niekoľko základných usmernení, uviedla Peterssonová. Tím jej povedal, aby sa pokúsila prevádzkovať kaviareň so ziskom, bola priateľská a neformálna, aby sama riešila prevádzkové detaily, no v prípade potreby požiadala o nové nástroje.

Agentka AI na základe týchto usmernení uzatvorila zmluvy na elektrinu a internet, a zabezpečila povolenie na manipuláciu s potravinami a vonkajšie posedenie. Potom inzerovala voľné pracovné miesta na LinkedIn a Indeed, a zriadila obchodné účty u veľkoobchodníkov pre denné objednávky chleba a pečiva. S baristami komunikuje cez Slack, no často im posiela správy mimo pracovného času, čo je vo Švédsku na pracovisku tabu.

Objavili sa aj ďalšie problémy

Objavili sa aj ďalšie problémy, najmä súvisiace so zásobami. Mona objednala pre malú kaviareň 6000 utierok, štyri lekárničky a 3000 párov gumových rukavíc – a navyše konzervované paradajky, ktoré sa v žiadnom jedle podávanom v kaviarni nepoužívajú. A potom je tu chlieb. Niekedy agentka objedná priveľa, inokedy zase nestihne denné termíny pekární, čo núti baristov vyškrtnúť z jedálnička sendviče.

Peterssonová uviedla, že problémy s objednávkami sú pravdepodobne spôsobené "obmedzeným kontextovým obsahom" AI asistentky. "Akonáhle sa stará spomienka na objednávku vytratí z kontextu, úplne zabudne, čo si v minulosti objednala," dodala Peterssonová. Barista Kajetan Grzelczak uviedol, že sa zatiaľ neobáva, že by ho nahradila umelá inteligencia. "Všetci zamestnanci sú v podstate v bezpečí," povedal. "Tí, ktorí by sa mali obávať o svoje pracovné miesto, sú strední vedúci pracovníci, manažment," dodal.

Viac o téme: ExperimentAIŠtokholmKaviareň
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Celkový pohľad na vchod
TAKÝTO podnik ste ešte nevideli: Za pultom stoja baristi, no skutočný šéf nie je človek!
Zaujímavosti
FOTO Muž sa tváril, že
Muž sa tváril, že spí! Diaľničná kontrola na D1 odhalila TOTO za pár minút: NEUVERÍTE, čo povedal policajtom
Zahraničné
Aquapark Magic Splash Adventure
Costa del Azahar: Menej známe španielske pobrežie, ktoré prekvapí zázemím pre rodiny s deťmi.
Dobre vedieť
Dárius Kočí
Konečne to príde: Dárius Koči chystá veľký deň! Tri nápady, ako to urobí...
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Je pre nás veľkou cťou, že dnes sa medzinárodná konferencia na tému Zálohových systémov odohráva v Bratislave
Je pre nás veľkou cťou, že dnes sa medzinárodná konferencia na tému Zálohových systémov odohráva v Bratislave
Správy
Otvorená skúška pred premiérou novej inscenácie Zápisky mladého lekára v SKD Martin
Otvorená skúška pred premiérou novej inscenácie Zápisky mladého lekára v SKD Martin
Správy
Vyjadrenie Gröhlinga a Hlinu k tlačovke Tibora Gašpara
Vyjadrenie Gröhlinga a Hlinu k tlačovke Tibora Gašpara
Správy

Domáce správy

Jozef Ráž
Projekt výstavby obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie
Domáce
Tomáš Taraba
Envirorezort chráni verejný záujem: Stopol prieskum antimónu a zlata v Malých Karpatoch
Domáce
Prešov získal nový status: Školám poskytne odborné sprevádzanie, mentoring aj podporu inovácií
Prešov získal nový status: Školám poskytne odborné sprevádzanie, mentoring aj podporu inovácií
Prešov

Zahraničné

V Česku by sa
V Česku by sa mohli vyrábať zbrane pre Spojené štáty, uviedol Macinka
Zahraničné
ŠKANDÁL na škole: Najskôr
ŠKANDÁL na škole: Najskôr prichytili zdrogovaného, polonahého školníka, potom ich dorazil samotný riaditeľ!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Krvavá dráma v
MIMORIADNE Krvavá dráma v dejisku MS v hokeji! Muž pobodal troch ľudí, kričal Alláhu akbar: Autentické VIDEO
Zahraničné
Balkánom prešiel vlak podobný
Balkánom prešiel vlak podobný Orient Expressu: Na 12-dňovú jazdu by ste šetrili roky
dromedar.sk

Prominenti

Manželka Ega prvýkrát prehovorila
Manželka Ega prvýkrát prehovorila o kríze vo vzťahu: Úprimné slová o rodine a ťažkom životnom období!
Domáci prominenti
Stanley Tucci
Herec Tucci z Diabol nosí Pradu: Rakovina hrdla mu už navždy vzala pôžitok z jedla! Toto nesmie
Zahraniční prominenti
Lenka Vacvalová
ŠOKUJÚCI výkon Slovenky: Známa moderátorka zdolala smrteľnú Lhotse BEZ kyslíka! Dráma tesne pod vrcholom
Domáci prominenti
Matthew Perry
Odsúdili asistenta slávneho herca: Za podanie smrteľnej dávky drogy... Toto je jeho trest!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

undefined
Kaviareň riadi AI, z experimentu sa stáva katastrofa: Kupuje, čo netreba... Úplný CHAOS!
Zaujímavosti
Malinká chobotnička nadchla vedcov.
Vedci sú nadšení: VIDEO Objavili nový druh drobnej chobotnice! Sú z nej úplne namäkko
Zaujímavosti
Raúl Castro
Pomáhali Kubáncom utiecť pred režimom: Po takmer 30 rokoch prišiel zlom, ktorý otriasol Kubou
Zaujímavosti
FOTO Neverili by ste, kde
Neverili by ste, kde v Dubnici chovajú včely: Mestské úle dali desiatky kíl medu
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorú si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Slovensko čaká historické zbrojenie: Do armády sa má naliať gigantických 85 miliárd eur!
Slovensko čaká historické zbrojenie: Do armády sa má naliať gigantických 85 miliárd eur!
R1 pri Banskej Bystrici sa mení pred očami: Pribúdajú mosty, múry, ale aj nečakané problémy! (foto)
R1 pri Banskej Bystrici sa mení pred očami: Pribúdajú mosty, múry, ale aj nečakané problémy! (foto)
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Slovenská pošta už vo veľkom tlačí nové energošeky: Kedy ich môžete očakávať v schránke?
Slovenská pošta už vo veľkom tlačí nové energošeky: Kedy ich môžete očakávať v schránke?

Šport

Rušno na východe Slovenska: Prezidenta FC Košice zadržala polícia, klub reaguje
Rušno na východe Slovenska: Prezidenta FC Košice zadržala polícia, klub reaguje
Niké liga
Šok na Roland Garros, tréner opustil zverenca a odletel domov! Zablokoval si mňa aj moju manželku
Šok na Roland Garros, tréner opustil zverenca a odletel domov! Zablokoval si mňa aj moju manželku
Muži
VIDEO Diváci mali hrču v hrdle: Český tenista si po päťhodinovej dráme ľahol na kurt a nehýbal sa
VIDEO Diváci mali hrču v hrdle: Český tenista si po päťhodinovej dráme ľahol na kurt a nehýbal sa
Roland Garros
Montreal V SPÄTNOM ZRKADLE: Epický súboj Mercedesov, ikonické pódium a šialená nedeľa McLarenu
Montreal V SPÄTNOM ZRKADLE: Epický súboj Mercedesov, ikonické pódium a šialená nedeľa McLarenu
Formula 1

Auto-moto

Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Profesia podľa hlasu: Existujú práce, pri ktorých o vašom úspechu rozhoduje spôsob rozprávania?
Profesia podľa hlasu: Existujú práce, pri ktorých o vašom úspechu rozhoduje spôsob rozprávania?
Motivácia a inšpirácia
Personalisti ukázali najhoršie CV roka. Rovnakú chybu pritom robí väčšina Slovákov
Personalisti ukázali najhoršie CV roka. Rovnakú chybu pritom robí väčšina Slovákov
CV a motivačný list
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Domáce
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Hľadám prácu

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Koniec plaču: Ako krájať cibuľu, chilli a chren ako profesionál
Koniec plaču: Ako krájať cibuľu, chilli a chren ako profesionál
Rady a tipy
Ako z jedného králika pripraviť kompletné reštauračné menu doma? Rady a tipy od šéfkuchára!
Ako z jedného králika pripraviť kompletné reštauračné menu doma? Rady a tipy od šéfkuchára!
Zajačie mäso

Technológie

Rusko dodalo vzdušným silám nové Su-35S. Moskva však tají, koľko stíhačiek armáda dostala
Rusko dodalo vzdušným silám nové Su-35S. Moskva však tají, koľko stíhačiek armáda dostala
Armádne technológie
AI už nahrádza ľudí v práci, no nemusí ti zobrať tú tvoju. Výskum ukázal kľúčovú schopnosť, ktorú ak si osvojíš, o prácu neprídeš
AI už nahrádza ľudí v práci, no nemusí ti zobrať tú tvoju. Výskum ukázal kľúčovú schopnosť, ktorú ak si osvojíš, o prácu neprídeš
Umelá inteligencia
Elon Musk zúri. Americké vraždiace drony mali používať civilný Starlink v rozpore s pravidlami. Od Pentagonu žiada platiť 5x viac
Elon Musk zúri. Americké vraždiace drony mali používať civilný Starlink v rozpore s pravidlami. Od Pentagonu žiada platiť 5x viac
Armádne technológie
Ozempic a Wegovy nemusia fungovať u každého rovnako. Vedci našli možný dôvod, prečo GLP-1 lieky časom strácajú účinnosť
Ozempic a Wegovy nemusia fungovať u každého rovnako. Vedci našli možný dôvod, prečo GLP-1 lieky časom strácajú účinnosť
Veda a výskum

Bývanie

Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke

Pre kutilov

Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Eva Mendes a Ryan Gosling patria medzi najtajomnejšie páry: Dôvod ich rozhodnutia chodiť všade single mnohých prekvapí
Zahraničné celebrity
Eva Mendes a Ryan Gosling patria medzi najtajomnejšie páry: Dôvod ich rozhodnutia chodiť všade single mnohých prekvapí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠKANDÁL na škole: Najskôr
Zahraničné
ŠKANDÁL na škole: Najskôr prichytili zdrogovaného, polonahého školníka, potom ich dorazil samotný riaditeľ!
MIMORIADNE Krvavá dráma v
Zahraničné
MIMORIADNE Krvavá dráma v dejisku MS v hokeji! Muž pobodal troch ľudí, kričal Alláhu akbar: Autentické VIDEO
Domáce
Obľúbený obchod sťahuje z trhu NEBEZPEČNÝ výrobok: Predával sa viac ako 2 roky!
Šimečka vo vysielaní šokoval
Domáce
Šimečka vo vysielaní šokoval výsluhových dôchodcov: BÚRIA sa aj odbory, takto sa dôvera nebuduje, pán predseda!

Ďalšie zo Zoznamu