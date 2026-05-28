Polícia chytila dílerku z Bratislavy: VIDEO Hrozí jej väzenie až na 15 rokov

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ obvinil 43-ročnú dílerku heroínu a pervitínu z Bratislavy pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností si mala obvinená minimálne od roku 2024 zabezpečovať heroín a metamfetamín, ktoré následne prechovávala v záhradnej chatke na Kukučínovej ulici v bratislavskom Novom Meste. Drogy mala následne po predchádzajúcej telefonickej dohode distribuovať viacerým užívateľom drog za finančnú hotovosť, prípadne zámenou za rôzny tovar,“ priblížil hovorca.
Ako uviedol, policajti počas prehliadky v priestoroch záhradnej chatky, aj za použitia donucovacích prostriedkov, zaistili viacero plastových vreciek obsahujúcich kryštalickú a práškovú látku. Expertíznym skúmaním bola potvrdená prítomnosť metamfetamínu a heroínu. Spresnil, že zaistené množstvo heroínu presiahlo 44 gramov, pričom policajti zaistili aj viaceré dávky metamfetamínu pripravené na ďalšiu distribúciu.
Pecek dodal, že obvinená bola po vykonaní procesných úkonov umiestnená do cely policajného zaistenia. Zo strany vyšetrovateľa bol zároveň spracovaný podnet na jej väzobné stíhanie, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil. „V uvedenom prípade hrozí v prípade preukázania viny pred súdom obvinenej Márii trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ doplnil.