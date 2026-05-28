Šokujúci moment na SÚDE s obžalovaným Samuelom: Vražedná pomsta vychválená v STATUSE, stíhajú ďalšieho človeka!

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, no je tu prekvapivo aj ďalší stíhaný človek!
Svedkovia sa nachádzajú v priestoroch kežmarského pracoviska Okresného súdu Poprad. Predseda senátu ŠTS Milan Cisarik ozrejmil, že o obsahu ich výpovedí nie je možné v tomto štádiu trestného konania informovať. Médiá tak môžu prinášať informácie výlučne o tom, čo sa na hlavnom pojednávaní deje.
Stíhajú Samuelovho spolužiaka
Televízia Markíza však v poobedných hodinách prišla s novinkou v prípade pojednávania na tomto súde. Po niekoľkých hodinách vychádza najavo, že stíhaným je aj ďalší človek. Má ísť o Samuelovho spolužiaka, ktorý ho mal po vykonaní skutku, kde zomreli dve osoby, podporovať. A to aj verejne. Dokonca sa mal na sociálnej sieti objaviť aj status. Samuela v ňom označil ako "bossa" a vraj sa "konečne pomstil“.
Spolužiak mal Samuela pred skutkom dokonca povzbudzovať
Dotyčný a čerstvo stíhaný Samuelov spolužiak si s ním mal písať aj pred vykonaním strašného činu. Neuveriteľné je aj to, že jeho rovesník ho od činu nielenže neodhováral, ale naopak, údajne ho v ňom mal aj podporovať.
Obžalovaný na začiatku súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil.
Polícia ho obvinila z úkladnej vraždy
Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz. Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov s rozsahom 3830 strán a početných vecných dôkazov. Obsahuje aj 16 znaleckých dokazovaní.