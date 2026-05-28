AKTUÁLNE Veľká policajná akcia s krycím názvom APUS: ÚBOK zasahuje v Bratislavskom kraji

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
BRATISLAVA - Príslušníci oddelenia farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru, aktuálne realizujú policajnú akciu pod krycím názvom „APUS“.
"Trestná vec je vedená pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom," uviedla polícia.
Akcia je realizovaná na území Bratislavského kraja, prevažne v meste Bratislava. Zadržaná je doposiaľ jedna osoba pričom v súčasnosti prebiehajú invazívne úkony vo forme domových prehliadok a prehliadok iných priestorov.
"Vzhľadom na aktuálne štádium trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie," dodali.