Herec Tucci z Diabol nosí Pradu: Rakovina hrdla mu už navždy vzala pôžitok z jedla! Toto nesmie

USA - Herec Stanley Tucci, známy z oboch filmov Diabol nosí Pradu, otvorene prehovoril o následkoch rakoviny hrdla, ktorá mu výrazne zmenila život a aj navždy vzťah k jedlu.
Stanleymu Tucci, ktorý je dlhé roky známy ako milovník gastronómie a talianskej kuchyne, bola v roku 2017 diagnostikovaná rakovina hrdla. Lekári mu objavili nádor na spodnej časti jazyka. Nasledovala chemoterapia a ožarovanie, ktoré boli úspešné a herec je dnes v remisii.
Napriek tomu mu ale liečba zanechala trvalé následky. V rozhovore pre Sky News priznal, že má problém jesť niektoré druhy potravín.
Stanley Tucci vysvetlil, že po liečbe sa mu zmenilo vnímanie chutí: „Ovocie je náročné. Stále mi chutí zvláštne a neviem prečo.“ Podľa herca rakovina a následná liečba poškodili jeho slinné žľazy aj tkanivá v hrdle, čo ovplyvnilo chuťové vnemy a schopnosť normálne prehĺtať.
Ešte väčší problém mu spôsobujú korenené jedlá. Herec uviedol, že po liečbe prišiel o časť slín a jeho hrdlo je veľmi citlivé: „Nemôžem jesť nič pikantné, pretože moje hrdlo je veľmi poškodené. Stratíte sliny aj schopnosť normálne prehĺtať.“ Zjazvené tkanivo v oblasti krku mu podľa jeho slov spôsobuje, že musí byť veľmi opatrný pri tom, čo je.
Jedlo bolo celý jeho život
Tucci sa pritom gastronómii venuje dlhé roky. Preslávil sa nielen herectvom, ale aj dokumentárnymi sériami o talianskej kuchyni a viacerými kuchárskymi knihami. V roku 2021 vydal knihu Taste: My Life Through Food, v ktorej opisuje, aký význam malo jedlo v jeho živote. Počas liečby však zažil aj bolestivé chvíle. Pre denník New York Times spomínal, že istý čas musel používať vyživovaciu hadičku a hoci jedlo cítil a chutilo mu, nedokázal ho prehltnúť.
Pri natáčaní relácie o talianskej kuchyni mal problém aj so slávnym florentským steakom: „Musel som ho žuť desať minút, aby som ho vôbec dostal dole hrdlom.“ Napriek všetkým komplikáciám však symaptický a obľúbený herec tvrdí, že choroba mu pomohla ešte viac si uvedomiť význam jedla, rodiny a spoločných chvíľ pri stole.