Neverili by ste, kde v Dubnici chovajú včely: Mestské úle dali desiatky kíl medu

DUBNICA NAD VÁHOM - Desať mestských včelstiev umiestnených na troch základných školách a budove technických služieb v Dubnici nad Váhom vyprodukovalo v rámci jarného medobrania viac ako 30 kilogramov medu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
V pondelok (25. 5) med samospráva spolu so žiakmi Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru vytočila z plástov. Využijú ho nielen ako protokolárny dar, ale aj priamo v školských kuchyniach. Prvé mestské včelstvá umiestnili pred tromi rokmi v areáli technických služieb mesta, následne aj na školských pozemkoch. Zohľadňovala sa tiež požiadavka vzájomnej komfortnej symbiózy žiakov a týchto opeľovačov.
„Začínali sme s tromi včelími rojmi, dnes ich máme desať. Mestské prostredie je pre včely mimoriadne zaujímavé, pretože tu prakticky celoročne kvitne veľké množstvo rôznych druhov kvetov, neprevažujú monokultúry a nepoužívajú sa pesticídy. Pestrosť je v tomto prípade vždy výhodou,“ vysvetlil Jozef Králik, vedúci dubnického stavebného úradu, ktorý sa o mestské včelstvá stará. Najbližšie budú med vytáčať v závere letných prázdnin.
Podľa dubnického primátora Petra Wolfa je zámerom mesta počet včelstiev zvyšovať. Radnica bude hľadať ďalšie lokality, kde by mohli včelstvá umiestniť. „Aj v rámci iniciatívy Zelenšia Dubnica sa ako mesto snažíme čo najlepšie adaptovať na zmenu klímy. Zvyšujúce sa teploty a výrazné výkyvy počasia sú náročné aj pre včely, ktoré zabezpečujú biodiverzitu, sú hlavnými opeľovačmi mestskej zelene a podpisujú sa aj pod rovnováhu celého ekosystému,“ doplnil primátor.