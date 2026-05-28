ŠOKUJÚCI výkon Slovenky: Známa moderátorka zdolala smrteľnú Lhotse BEZ kyslíka! Dráma tesne pod vrcholom

HIMALÁJE - Slovenská moderátorka a vytrvalostná športovkyňa Lenka Vacvalová dosiahla obrovský úspech. Na sociálnej sieti oznámila, že vystúpila na štvrtú najvyššiu horu sveta Lhotse (8516 m n. m.) bez kyslíka, Sherpov aj vysokohorských nosičov. Emotívne slová venovala partnerovi, ktorý sa musel otočiť tesne pod vrcholom, aj slovenským horolezcom nezvestným v Himalájach.
Lenka Vacvalová Poláčková je známa slovenská moderátorka, vytrvalostná športovkyňa a milovníčka extrémnych výziev, ktorá v posledných rokoch púta pozornosť najmä svojimi športovými výkonmi. Fanúšikovia ju poznajú nielen z televíznych obrazoviek, ale aj z náročných behov, ultramaratónov či expedícií v horách. V máji 2024 sa stala prvou Slovenkou, ktorá vystúpila na vrchol Mount Everestu bez použitia pomocného kyslíka. Dva roky pred týmto úspechom sa vydala za dlhoročného partnera Jána Poláčka, s ktorým najnovšie plánovali ďalšiu veľkú himalájsku výpravu. Ich cieľom bola štvrtá najvyššia hora sveta Lhotse s výškou 8516 metrov nad morom.
Práve odtiaľ Lenka oznámila obrovský úspech. Na sociálnej sieti zverejnila silné vyjadrenie, v ktorom prezradila, že sa jej podarilo vystúpiť na vrchol bez použitia doplnkového kyslíka, Sherpov aj vysokohorských nosičov. „Dňa 23. 5. 2026 o 9:55 NPT som stála na vrchole štvrtej najvyššej hory sveta – LHOTSE 8516 m n. m.,“ napísala.
Expedícia však nebola len o radosti z dosiahnutého cieľa. Jej manžel sa musel približne 200 výškových metrov pod vrcholom otočiť. „Aj keď tentoraz stojím na vrchole sama, tento výstup je s Honzom náš spoločný. Kvôli pretrvávajúcej chorobe dýchacích ciest, s ktorou už tri týždne neúspešne bojoval, sa rozhodol otočiť 200 výškových metrov pod vrcholom. To, čo však bez kyslíka dokázal vyniesť a zniesť do výšky 7700m (C4) je podľa mňa viac, než tá pomyselná čerešnička na torte. Rešpekt a ďakujem,“ napísala, čím mu Lenka verejne vzdala rešpekt za výkon, ktorý počas náročnej expedície podal.
Celý výstup zároveň venovala slovenským horolezcom nezvestným v Himalájach – Jožkovi Justovi, Peťovi Božíkovi, Dušanovi Becíkovi a Jarovi Jaškovi. Expedícia niesla symbolický názov „UNFINISHED BUSINESS – Lhotse 26“.
