ŠKANDÁL na škole: Najskôr prichytili zdrogovaného, polonahého školníka, potom ich dorazil samotný riaditeľ!

DOUBRAVA - Obyvatelia v českej obci Doubrava v okrese Karviná boli svedkom niečoho veľmi nepríjemného a ovplyvní to zrejme aj ich celý pohľad na inštitúcie. Počas jedného dňa jedna z matiek dieťaťa totiž prichytila školníka, ako sa po dvore polonahý a zrejme zdrogovaný tacká a neskôr vyšli na verejnosť aj nepríjemné informácie o samotnom riaditeľovi školy. Aj keď sa rozhodol rezignovať na funkciu, celý škandál naďalej trvá.
Prípadu sa venoval portál televízie Nova TN.cz. Prípad polonahého školníka, ktorý sa minulý týždeň čudne pohyboval po dvore materskej školy v českej obci Doubrava na Karvinsku, naberá nový rozmer.
Nielen školník, ale aj riaditeľ
Polícia totiž potvrdila, že pozitívny test na omamné a psychotropné látky mali v školskom zariadení až dve osoby. Podľa Novy mal byť druhým človekom dnes už bývalý riaditeľ školy. Ten sa svojho postu vzdal po prevalení škandálu so školníkom.
Video so zamestnancom škôlky pod vplyvom drog sa po incidente rýchlo šíri na sociálnych sieťach. Muž stredného veku, ktorý v zariadení pracoval na tejto pozícii, sa podľa svedkov správal nepríčetne a pohyboval sa po areáli školy len čiastočne oblečený. Všetko zachytáva video jednej z pohoršených mamičiek.
Na miesto potom prišli záchranári, ktorí na prvý pohľad nepričetne vyzerajúceho muža previezli do nemocnice. "Bol pri vedomí a mimo priameho ohrozenia života," uviedol hovorca moravskosliezskych záchranárov Lukáš Humpl.
Polícia aktuálne prípad vyšetruje ako výtržníctvo. Zároveň potvrdila, že drogové testy absolvovali dve osoby zo školského zariadenia a oba dopadli pozitívne. "V jednom zo školských zariadení v okrese Karviná bol v minulých dňoch dvom osobám vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok, ktorý u oboch vyšiel pozitívne," informovala policajná hovorkyňa Nikol Bočková.
Výučba, našťastie, narušená nie je
Podľa informácií televízie mal byť druhou osobou riaditeľ materskej a základnej školy v Doubrave. Ten ešte v piatok 22. mája rezignoval na svoju funkciu. Starostka obce Jiřina Ferenčíková uviedla, že pred nástupom do funkcie neexistovali žiadne náznaky problémov. "Pán riaditeľ pred nástupom, keď bol dočasne poverený, predložil všetky náležitosti a dokonca aj lekársku správu, že je schopný vykonávať prácu riaditeľa," povedala starostka.
Podľa učiteľov incident zatiaľ nenarušil chod základnej ani materskej školy a vyučovanie pokračuje bez obmedzení.