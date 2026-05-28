Pomáhali Kubáncom utiecť pred režimom: Po takmer 30 rokoch prišiel zlom, ktorý otriasol Kubou

NEW YORK - Príbeh skupiny exulantov, ktorá roky pomáhala ľuďom uniknúť z Kuby, sa opäť dostal do centra pozornosti. Dôvodom je historický krok amerických úradov, ktorý môže po desaťročiach priniesť zlom v jednom z najkontroverznejších prípadov medzi USA a Kubou. To, čo sa začalo ako humanitárna pomoc ľuďom utekajúcim z Kuby, sa napokon zmenilo na medzinárodný konflikt, ktorý dodnes vyvoláva emócie.
Skupina Brothers to the Rescue, v preklade "Bratia na pomoc", vznikla začiatkom 90. rokov na Floride. Založil ju kubánsky exulant José Basulto a jej cieľ bol jasný – pomáhať Kubáncom, ktorí sa snažili dostať z ostrova cez nebezpečné vody medzi Kubou a Floridou. Dobrovoľní piloti lietali nad oceánom, hľadali ľudí na improvizovaných člnoch a upozorňovali pobrežnú stráž. Skupina tvrdí, že pomohla zachrániť tisíce ľudí. Píše o tom NY Post.
Zostrelenie lietadiel
Po rokoch sa však činnosť organizácie začala meniť. Okrem pátrania po utečencoch začali členovia upozorňovať aj na situáciu na Kube a podporovať odpor voči režimu Fidela Castra. To postupne viedlo k čoraz väčšiemu napätiu medzi Havanou a kubánskymi exulantmi v USA.
Zlom prišiel 24. februára 1996. Tri malé civilné lietadlá skupiny Brothers to the Rescue vzlietli na ďalšiu misiu. Dve z nich však už nikdy nepristáli. Kubánske vojenské stíhačky MiG ich zostrelili. Zahynuli štyria ľudia vrátane troch amerických občanov.
Incident vyvolal medzinárodný škandál. Organizácia amerických štátov neskôr dospela k záveru, že útok bol neoprávnený a lietadlá sa nachádzali mimo kubánskeho vzdušného priestoru.
Kubánska vláda dlhodobo tvrdila, že lietadlá predstavovali provokáciu a narúšali kubánsky vzdušný priestor. Exulanti a americké úrady však roky hovorili o cielenom útoku na civilné lietadlá.
A práve teraz prišiel zásadný zvrat. Americká federálna porota vzniesla obvinenia voči bývalému kubánskemu lídrovi Raúlovi Castrovi. Dnes 94-ročný bývalý prezident a brat Fidela Castra čelí obvineniam z vraždy, sprisahania s cieľom zabiť amerických občanov a ďalších trestných činov súvisiacich práve so zostrelením lietadiel z roku 1996. Obvinených bolo aj viacero bývalých kubánskych vojenských pilotov.
Odmietajú všetky obvinenia
Americké ministerstvo spravodlivosti označilo prípad za dôležitý krok smerom k spravodlivosti aj po takmer troch desaťročiach. Kubánska vláda obvinenia odmieta a označuje ich za politicky motivované. Súčasný kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel ich kritizoval ako "politické divadlo". Experti upozorňujú, že šanca na vydanie Raúla Castra do USA je minimálna. Napriek tomu má obvinenie veľký symbolický význam a opäť otvorilo staré rany medzi Kubou a kubánskou komunitou žijúcou v exile.
Prípad zároveň pripomenul desaťročia trvajúce napätie medzi Kubou a Spojenými štátmi. Od revolúcie Fidela Castra v roku 1959 opustili ostrov milióny Kubáncov. Mnohí utekali pred politickou situáciou či ekonomickými problémami.
Po takmer tridsiatich rokoch sa tak príbeh malej skupiny pilotov opäť dostal do centra svetovej pozornosti. A otázka, kto nesie zodpovednosť za tragédiu z roku 1996, znovu rozdelila verejnosť.