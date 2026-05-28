Obľúbený obchod sťahuje z trhu NEBEZPEČNÝ výrobok: Predával sa viac ako 2 roky!

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu bol pre zákazníka opäť v ponuke nebezpečný výrobok určený pre deti. Tentoraz na neho upozorňuje obľúbený lacný obchod TEDi. V regáloch jeho pobočiek sa predával viac ako dva roky. Ak ho máte doma, nepoužívajte ho a vráťte do predajne.
Reťazec TEDi upozorňuje zákazníkov na stiahnutie výrobku "Pizza set", ktorý bol v predaji na slovenských pobočkách od 30. januára 2024 do 25. mája 2026. "Testovanie výrobku preukázalo výskyt malých častí, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia, a preto sa používanie tohto výrobku neodporúča," upozorňuje spoločnosť na svojom webe.
Problémové výrobky sú označené s kódmi:
- 502240012110000000500,
- 107970012110000000600,
- 404780012110000000600.
Podľa informácií spoločnosti môžu zákazníci výrobok vrátiť na ktorejkoľvek pobočke. Po predložení tovaru im bude vrátená kúpna cena 5 alebo 6 eur, prípadne si môžu vybrať iný produkt.
Obľúbený obchod sťahuje z predaja hračku! FOTO Obsahuje veľmi nebezpečný KARCINOGÉN
Spoločnosť sa zákazníkom ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti. V prípade otázok je k dispozícii zákaznícka linka +421 248 255 100 alebo e‑mail slovakia@tedi.com.