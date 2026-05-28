MIMORIADNE Krvavá dráma v dejisku MS v hokeji! Muž pobodal troch ľudí, kričal Alláhu akbar: Autentické VIDEO

WINTERTHUR – Švajčiarskym mestom Winterthur otriasla vo štvrtok ráno krvavá dráma. Na tamojšej železničnej stanici zaútočil neznámy muž s nožom v ruke na nič netušiacich okoloidúcich. Podľa očitých svedkov na mieste vypukla obrovská panika, ľudia v strachu o život utekali na druhú stranu ulice a z miesta činu sa ozýval mrazivý krik útočníka.
Aktualizované 11:45 Polícii sa podarilo situáciu rýchlo dostať pod kontrolu. Hovorca kantonálnej polície Zürich Roger Bonetti potvrdil, že podozrivý je už v rukách zákona. Ide o 31-ročného muža so švajčiarskym občianstvom, ktorého hliadky na mieste eliminovali a zatkli. Útok si vyžiadal troch zranených, ktorých záchranári okamžite transportovali do nemocnice. Ide o troch Švajčiarov vo veku 28, 43 a 52 rokov. Jeden z nich utrpel podľa polície ťažké zranenia, zvyšní dvaja sú zranení stredne ťažko.
O masívnej policajnej akcii a útoku informoval švajčiarsky denník Blick ktorý má k dispozícii aj videozáznam priamo z miesta činu. Incident sa odohral krátko pred pol deviatou ráno, v čase najväčšej dopravnej špičky, kedy stanicou prechádzali stovky ľudí vrátane detí.
Podľa zhodných svedectiev viacerých ľudí na stanici muž nečakane vytiahol nôž a začal bodať do ľudí. Video, ktoré uniklo na verejnosť, zachytáva útočníka, ako vybieha zo staničnej haly s nožom v ruke a z plných pľúc kričí náboženské heslo „Allahu akbar“.
Podľa predbežných informácií utrpelo zranenia niekoľko osôb. Jedna zo svedkýň uviedla, že videla muža s krvavým obväzom priamo na krku. Incident je o to mrazivejší, že Winterthur leží len približne 25 kilometrov od Zürichu, kde momentálne prebiehajú hokejové majstrovstvá sveta a v oblasti sa nachádzajú tisíce fanúšikov
Stanicu uzavreli, motív je neznámy
Na miesto nešťastia dorazilo do piatich minút 10 až 15 policajných áut, záchranári a elitné zložky. Polícia okamžite uzavrela priestor v okruhu viac ako 100 metrov, zablokovala výťahy vedúce do podchodu a pred stanicou vztýčila bezpečnostnú zástenu, aby zabránila zvedavcom v pohľade na miesto činu.
Zásah na mieste potvrdila mestská polícia vo Winterthure aj kantonálna polícia v Zürichu. Presný počet zranených, identita útočníka, ako aj to, či ho polícia eliminovala alebo zadržala, zatiaľ nie je oficiálne známe. Situácia na mieste zostáva neprehľadná a vyšetrovatelia momentálne zisťujú, či išlo o teroristický motív alebo o čin šialenca.