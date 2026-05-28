Ministerstvo práce chystá zmenu zákona: Týka sa agentúr dočasného zamestnávania

KOŠICE - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predstaví v júni návrh novely zákona o zamestnanosti. Agentúry dočasného zamestnávania budú podľa neho musieť pravidelnejšie informovať, v ktorých firmách umiestňujú svojich pracovníkov. Legislatíva má zároveň zabrániť konateľovi takejto agentúry, ktorý stratí povolenie na výkon činnosti, aby ju opätovne vykonával s inou agentúrou dočasného zamestnávania. Informoval o tom vo štvrtok v Košiciach minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Návrh pôjde podľa ministra budúci mesiac do medzirezortného pripomienkového konania. Dosiaľ agentúry dočasného zamestnávania musia len raz ročne predkladať správu o tom, v ktorých firmách umiestňujú svojich zamestnancov. „My budeme v rámci tohto zákona požadovať, aby agentúry dočasného zamestnávania pravidelne počas roka informovali o tom, do akých presne firiem vysielajú svojich zamestnancov, aby to inšpektoráty práce mohli efektívne skontrolovať. Takže nie len raz za rok, ale bude to na oveľa pravidelnejšej báze,“ povedal Tomáš. Rozhoduje sa pritom ešte podľa neho, či to bude na štvrťročnej alebo mesačnej báze, prípadne ich kombinácia, ak zamestnanec zmení svoje pracovisko.
Druhá zásadná zmena má zabrániť „špekuláciám s konateľstvom“ v agentúrach dočasného zamestnávania. „Ak už raz konateľ s agentúrou stratí povolenie vykonávať túto činnosť, nie je možné - lebo takto sa to v praxi deje, aby si následne ‚kúpil‘ inú agentúru dočasného zamestnávania, respektíve, previedol ju na seba. Áno, tieto agentúry dočasného zamestnávania sa dokonca predávajú, aby ste vedeli,“ uviedol minister. Zmena zákona má takúto možnosť zakázať. Šéf rezortu očakáva schvaľovanie tejto zmeny zákona na jeseň. Oznámil to spolu s informáciou o celoslovenskej kontrole Národného inšpektorátu práce (NIP) zameranej na nelegálnu prácu a zamestnávanie v dňoch 18. až 22. mája.