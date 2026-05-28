Vedci sú nadšení: VIDEO Objavili nový druh drobnej chobotnice! Sú z nej úplne namäkko

NEW YORK - Takmer dva kilometre pod hladinou oceánu narazili vedci na tvora, akého dovtedy nepoznali. Nezvyčajný živočích bol síce zachytený už v roku 2015, vedci však až po rokoch výskumu potvrdili, že ide o dovtedy nepopísaný druh chobotnice. Malá modrá chobotnica veľká približne ako golfová loptička sa ukázala byť úplne novým druhom, ktorý prekvapil nielen svojím vzhľadom, ale aj pôvodom.
Objav sa zrodil v hlbinách pri Galapágoch, kde výskumníci skúmali morské dno pomocou diaľkovo ovládaného podmorského zariadenia. Práve jeho kamera zachytila nenápadného živočícha sediaceho na piesku v hĺbke približne 1 800 metrov.
V tom čase ešte nikto netušil, že ide o druh, ktorý veda doteraz nepoznala.
Vedkyňa vedela okamžite, že ide o niečo výnimočné
Keď sa zachovaný exemplár neskôr dostal do rúk zoologičky Jane Voightovej z Field Museum v Chicagu, bolo jej vraj jasné, že nepozerá na obyčajnú chobotnicu.
„Hneď som vedela, že je to niečo mimoriadne. Nikdy predtým som nič podobné nevidela,“ uviedla podľa New York Post.
Nezvyčajný hlavonožec bol prvýkrát zaznamenaný už v roku 2015 počas expedície výskumnej lode E/V Nautilus, ktorá spolupracovala s Darwinovou nadáciou a správou Galapágskeho národného parku.
Veľká len ako golfová loptička
Na záberoch z podmorského robota si vedci všimli drobného modrastého tvora odpočívajúceho na morskom dne.
Jeho veľkosť bola jedným z prvých prekvapení. Chobotnica bola výrazne menšia než väčšina jej príbuzných a svojím rozmerom pripomínala golfovú loptičku.
Nadšenie v riadiacom centre bolo okamžité. Na zázname z expedície je počuť jedného z vedcov, ako nadšene zvolá: „Je taká maličká! A modrá!“
Vedci ju nechceli poškodiť
Určenie nového druhu však nebolo jednoduché.
Zvyčajne musia zoológovia pri opise novej chobotnice podrobne preskúmať aj vnútorné orgány, zobák či štruktúru ústnej dutiny. To si často vyžaduje rozobratie exemplára.
Tentoraz však mali k dispozícii iba jediný kus.
„Nechcela som ho poškodiť. Mali sme len jeden exemplár,“ vysvetlila Voightová.
Namiesto klasického skúmania preto vedci využili počítačovú tomografiu. Tisíce röntgenových snímok následne spojili do detailného trojrozmerného modelu, ktorý im umožnil nahliadnuť dovnútra tela bez jediného rezu.
Nový druh dostal vlastné meno
Digitálna analýza odhalila viacero znakov, ktoré vedcov presvedčili, že ide o doteraz nepopísaný druh.
Nová chobotnica dostala vedecké meno Microeledone galapagensis.
Zaujímavé je, že jej najbližší príbuzní žijú prevažne v chladných vodách okolo Antarktídy. Práve preto bol jej výskyt pri Galapágoch pre vedcov ďalším prekvapením.
Od ostatných druhov sa odlišuje nielen veľkosťou, ale aj krátkymi ramenami s jediným radom prísaviek a výrazným modro-fialovým sfarbením.
Modrá farba jej môže zachraňovať život
Podľa vedcov nemusí byť nezvyčajná farba len estetickou zvláštnosťou.
Jane Voightová predpokladá, že pigmentácia môže slúžiť ako obranný mechanizmus. Ak chobotnica uloví korisť, ktorá vyžaruje svetlo, mohla by tým prilákať väčších predátorov.
Tmavšie sfarbenie jej preto môže pomáhať korisť zakryť a znížiť riziko, že sa sama stane potravou.
Oceán stále ukrýva množstvo tajomstiev
Objav podľa odborníkov pripomína, ako málo ľudstvo pozná hlbiny svetových oceánov.
„Sú to malé hlbokomorské chobotnice, ktoré videlo len veľmi málo ľudí na svete. Som vďačná, že som ich mohla skúmať,“ povedala Voightová.
Zároveň upozornila, že aj v 21. storočí zostávajú rozsiahle časti oceánov prakticky nepreskúmané.
Práve drobná modrá chobotnica z Galapág je podľa nej dôkazom, že pod hladinou stále čakajú ďalšie objavy, ktoré môžu vedcov prekvapiť rovnako ako tento nečakaný nález.