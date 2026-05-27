Streda 27. máj 2026

Fico sa ukázal po boku ruského veľvyslanca: Spoločne otvorili zrekonštruovaný cintorín Červenej armády

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
TASR

MICHALOVCE - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v stredu popoludní zúčastnil na slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Ústredného vojenského cintorína Červenej armády v Michalovciach, kde si spolu s veľvyslancom Ruskej federácie na Slovensku Sergejom Andrejevom, zástupcami štátnej a verejnej správy, poslancami, predstaviteľmi mesta a verejnosťou uctili pamiatku vojakov padlých pri oslobodzovaní Slovenska počas druhej svetovej vojny.

Premiér vo svojom príhovore pripomenul, že vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala venovať pozornosť obnove a údržbe vojenských cintorínov. Fico zároveň ocenil, že miesto navštevujú obyvatelia regiónu a vyzval, aby sa podobné pamätníky stali prirodzenou súčasťou verejného života a pripomínania si obetí vojny. „Urobme tu spolu ešte nejaké lavičky. Urobme z toho normálne miesto, kde ľudia radi prídu. A keď sem prídu, možno so svojimi starosťami a radosťami, lebo asi primárne nepôjdu na cintorín, tak si v určitých okamihoch uvedomia, kde sa nachádzajú,“ uviedol premiér.

Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec pripomenul, že na cintoríne je pochovaných viac ako 17.000 príslušníkov Červenej armády rôznych národností. „Vďaka nim sme mohli vyrastať, pracovať a žiť v mieri,“ uviedol. Podľa Dufinca sa vďaka finančnej podpore vlády a veľvyslanectva Ruskej federácie podarilo obnoviť masové hroby, oporné múry, travertínové plochy pri pamätníku, prístupové komunikácie aj 193 náhrobných kameňov s historickými nápismi.

Fico v príhovore uviedol, že podobné vojenské cintoríny a pamätníky by nemali byť len uzavretými pietnymi miestami navštevovanými pri výročiach. „Nech teda nie sú pamätníky a cintoríny iba nejakými mauzóleami. Nech nie sú len miestami, ktoré ohradíme a navštívime iba raz za čas, keď príde ten daný okamih. Nech je to otvorený priestor pre život,“ povedal premiér. Dodal, že pietne miesto by podľa neho nemalo byť len priestorom navštevovaným pri výročiach, ale aj otvoreným miestom pre verejnosť a bežné stretávanie ľudí. Na záver zdôraznil potrebu chrániť mier a bezpečnosť Slovenska.

Obnova Ústredného vojenského cintorína Červenej armády v Michalovciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prebiehala od roku 2024 v troch etapách. Prvá etapa zahŕňala architektonicko-historický výskum, sanáciu najviac poškodených častí areálu a obnovu masových hrobových polí. Súčasťou prác financovaných sumou približne 70.000 eur bola aj revitalizácia hlavného prístupového chodníka z vodopriepustného asfaltu. Druhá etapa sa zamerala na ohraničenie spoločného hrobového miesta pri hlavnom pamätníku a vybudovanie nového mlatového chodníka. Projekt podporila dotácia vo výške 70.000 eur.

V súčasnosti sa dokončuje tretia etapa obnovy za približne 100.000 eur. Zahŕňa opravu takmer 200 náhrobných kameňov, osadenie nových vlajkových stožiarov, odstránenie základov bývalého vodojemu a rekonštrukciu vonkajšieho oplotenia cintorína vrátane doplnenia chýbajúcich častí.

Viac o téme: Pamätník, Rusi, Robert Fico, Červená armáda
